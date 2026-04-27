Acidente em Comercial da Pepsi e a Luta Contra a Dor: A História de Michael Jackson Revelada

A nova cinebiografia 'Michael' expõe o trágico acidente de 1984 durante a gravação de um comercial da Pepsi, que deixou Michael Jackson com queimaduras graves e pode ter contribuído para sua dependência de analgésicos. O filme explora a trajetória do astro da música pop, desde os Jackson 5 até sua carreira solo, e as consequências duradouras do incidente.
A cinebiografia 'Michael', dirigida por Antoine Fuqua, reacende a memória de um evento trágico ocorrido em 1984, durante as gravações de um comercial da Pepsi .
O incidente resultou em queimaduras severas para Michael Jackson, um momento que muitos apontam como um ponto de inflexão em sua vida, potencialmente desencadeando sua dependência de analgésicos, que culminou em sua morte prematura em 2009. Apesar da dor e das sequelas físicas, Jackson demonstrou uma generosidade notável ao doar a indenização recebida da Pepsi, no valor de US$ 1,5 milhão, ao Centro Médico Brotman, que em reconhecimento, renomeou sua ala de queimados em sua homenagem.
O acidente ocorreu no auge da fama de Michael Jackson, logo após o lançamento do icônico álbum 'Thriller'. Ele havia fechado um contrato milionário com a Pepsi para estrelar uma campanha publicitária que simulava uma apresentação grandiosa diante de uma plateia entusiasta no Shrine Auditorium, em Los Angeles. Durante as primeiras tentativas, tudo transcorreu conforme o planejado.
No entanto, na sexta tomada, um erro fatal ocorreu: a ignição dos efeitos pirotécnicos, que deveriam gerar fumaça, aconteceu prematuramente, lançando faíscas diretamente sobre o cantor. Por alguns segundos angustiantes, Jackson sequer percebeu que seu cabelo estava em chamas. Ele continuou a se mover pelo palco, descendo os degraus enquanto o fogo se alastrava, até que membros de sua equipe, em um ato de coragem, correram para apagar as chamas, batendo em sua cabeça para extinguir o fogo.
O cantor, em pânico, se jogou no chão, debatendo-se em meio ao caos. As consequências do acidente foram profundas e duradouras. O médico particular de Jackson na época, Steven Hoefflin, relatou que o cantor sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus. Ele foi hospitalizado no Cedars-Senai Medical Center, onde recebeu tratamento intensivo para as queimaduras e para controlar a dor excruciante, que exigiu o uso de fortes analgésicos e sedativos.
Cirurgias foram realizadas para minimizar as cicatrizes na cabeça, mas o incidente deixou marcas permanentes, tanto físicas quanto emocionais. Há relatos de que o cabelo de Jackson nunca mais cresceu completamente em algumas áreas da cabeça, levando-o a usar perucas posteriormente em sua carreira. O filme 'Michael' explora essa trajetória, investigando a possível ligação entre o trauma do acidente e o desenvolvimento de sua dependência de medicamentos, um problema que o acompanhou até o fim de sua vida.
A cinebiografia, portanto, não apenas revive um momento dramático na vida de um ícone da música, mas também lança luz sobre as lutas internas que ele enfrentou em busca de alívio para a dor física e emocional
