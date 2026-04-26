Acidente em atração da Feira de Sevilha deixa quatro crianças feridas e abre investigação sobre segurança

Um incidente em uma atração da tradicional Feira de Sevilha, na Espanha, resultou em ferimentos leves para quatro crianças após a ruptura de um cabo tensor. O acidente ocorreu na noite de 24 de abril de 2026 e levou à abertura de uma investigação sobre as condições de manutenção e permissões do brinquedo.

O que deveria ser apenas um momento de diversão na tradicional Feira de Sevilha, na Espanha , transformou-se em um cenário de desespero quando quatro crianças ficaram feridas em uma das atrações do evento.

O incidente ocorreu na noite de sexta-feira, 24 de abril de 2026, na área de lazer do parque de diversões, especificamente na atração temática 'Superman', localizada na 'Calle del Infierno', conhecida por seus jogos mecânicos. O problema começou quando um cabo tensor da estrutura se rompeu, fazendo com que a cabine esférica onde estavam as vítimas fosse lançada violentamente contra uma das colunas de sustentação.

O pânico tomou conta do local, e equipes de emergência, incluindo policiais e bombeiros, agiram rapidamente para resgatar as crianças. Inicialmente, os agentes tentaram estabilizar a cabine puxando o cabo de aço, permitindo que os ocupantes fossem retirados com segurança. Felizmente, os quatro tripulantes sofreram apenas ferimentos leves, conforme informado pelos porta-vozes policiais. Dois deles foram encaminhados a um hospital da região para realizar exames complementares.

Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros fechou imediatamente o brinquedo, e a Justiça espanhola abriu uma investigação para apurar as condições de manutenção da máquina e a validade das permissões de funcionamento concedidas à atração. A Feira de Sevilha é um dos eventos mais tradicionais da Espanha, atraindo milhares de visitantes todos os anos. A atração 'Superman' é uma das mais populares, especialmente entre as crianças, o que torna o incidente ainda mais preocupante.

Autoridades locais reforçaram a necessidade de revisões rigorosas em todas as atrações para evitar situações semelhantes no futuro. Enquanto isso, os pais das crianças envolvidas expressaram alívio pelo desfecho não ter sido mais grave, mas também manifestaram preocupação com a segurança dos brinquedos em eventos públicos. A investigação em curso busca determinar se houve negligência ou falhas técnicas que possam ter contribuído para o acidente.

A comunidade local e os visitantes da feira estão em estado de alerta, e muitos questionam se as medidas de segurança atuais são suficientes para garantir a proteção de todos os participantes. A Feira de Sevilha, que já foi palco de outros incidentes menores no passado, agora enfrenta um desafio maior para restaurar a confiança do público em suas atrações.

Enquanto isso, as autoridades continuam a trabalhar para esclarecer os detalhes do acidente e garantir que medidas preventivas sejam implementadas o mais rápido possível





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