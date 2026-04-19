Acidente de Motocicleta em Niterói Deixa Um Morto e Dois Feridos

Uma colisão entre duas motocicletas na Avenida Professor João Brasil, em Fonseca, Niterói, resultou na morte de um homem de 38 anos e deixou outros dois feridos na madrugada deste domingo. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas a hospitais.

Niterói , RJ – Uma madrugada trágica marcou o domingo, 19 de maio, em Niterói , Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Um violento acidente, provocado pela colisão entre duas motocicletas, resultou na morte de um homem de 38 anos e deixou outras duas pessoas feridas. O lamentável incidente ocorreu na Avenida Professor João Brasil, no bairro de Fonseca, um ponto que se tornou palco de dor e perda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prontamente se deslocou para o local, mais precisamente no número 2326 da referida avenida. Ao chegarem, os militares se depararam com uma cena desoladora: uma das vítimas já sem vida, um homem de 38 anos, cujo corpo foi posteriormente removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. Os outros dois feridos, cujas identidades não foram divulgadas, receberam os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foram transportados para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), localizado no Colubandê. No hospital, os sobreviventes seguem em recuperação, mas o detalhamento sobre o estado de saúde deles não foi compartilhado pelas autoridades.

Um motorista de aplicativo, que optou por manter seu anonimato, compartilhou com a reportagem do DIA a terrível visão que teve ao passar pelo local poucos minutos após a colisão. Relatou que estava transportando um passageiro quando presenciou os destroços e as vítimas. A descrição da cena por ele detalhada é de cortar o coração: 'Passei pelo local minutos após a batida, estava com um passageiro na hora, e vi que o rapaz que faleceu estava de bruços, camisa branca, e sem capacete. O que sobreviveu trabalhava pelo aplicativo, e estava usando o seu [capacete]. É a triste realidade corriqueira de quem pilota de motocicleta...', desabafou, refletindo sobre a perigosa rotina enfrentada pelos motociclistas e a fragilidade da vida diante de acidentes dessa magnitude.

A dinâmica exata da colisão e as causas que levaram a esse desfecho fatal ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer todos os detalhes para entender as circunstâncias que culminaram nesta tragédia em Niterói. A falta do uso do capacete por uma das vítimas é um fator que, frequentemente, agrava as consequências de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, reforçando o apelo por conscientização e prudência no trânsito.





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