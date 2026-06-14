Acidente de helicópteros mata cantor Oliver Tree e youtuber Gaspi no Rio; investigação da FAB é acionada

Dois helicópteros colidiram no ar e caíram no Recreio dos Bandeirantes, resultando em cinco mortos, entre eles o cantor americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspi. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e a FAB iniciou investigação detalhada das causas do desastre.

Um trágico acidente envolvendo dois helicópteros ocorreu na manhã deste domingo, 14, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, no bairro Recreio dos Bandeirantes. As aeronaves colidiram no ar e despencaram a cerca de 100 metros de distância uma da outra, provocando incêndios e grande comoção entre os moradores da região.

As imagens gravadas por celulares mostram nuvens de fumaça preta e chamas que envolveram vários veículos elétricos estacionados nas proximidades, além de fragmentos de vidro e partes da estrutura dos helicópteros espalhados pelas ruas. O Corpo de Bombeiros, sob o comando do Tenente‑Coronel Fábio Contreiras, chegou rapidamente ao local e conseguiu conter as chamas por volta das 10h, mas o saldo foi devastador: cinco pessoas morreram, entre elas o piloto da aeronave que caiu mais distante, já sem sinais de vida no momento da chegada dos socorristas.

A outra aeronave, que se incendiou ao impactar o chão, atingiu um pátio de veículos de uma concessionária da BYD, provocando a queima de cerca de quinze carros elétricos, cujo risco de explosão era elevado. Em nota, a montadora lamentou o ocorrido e se solidarizou com as famílias das vítimas, afirmando que está prestando apoio às autoridades e aos familiares. Entre as vítimas do acidente estavam personalidades conhecidas do cenário artístico e digital.

O cantor e produtor musical norte‑americano Oliver Tree, de 33 anos, estava a bordo de um dos helicópteros. Nascido em Santa Cruz, Califórnia, Tree ganhou projeção mundial ao mesclar pop, rock alternativo, eletrônica e hip‑hop, além de suas performances teatrais e vídeos humorísticos, que lhe renderam mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Ele estava no Brasil há alguns dias, tendo gravado conteúdo com youtubers locais como Lucas Inutilismo e Iae Break, e realizado um show em São Paulo no último dia 6, antes de seguir para a Europa e os Estados Unidos em turnê. Também entre os falecidos estava o youtuber argentino Gaspi, conhecido por seus vídeos de humor e por colaborações com artistas internacionais.

A perda de ambos gerou comoção nas redes sociais, onde fãs e colegas lamentaram a morte precoce dos talentos. A Força Aérea Brasileira, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), confirmou que as duas aeronaves tinham as matrículas PP‑MAC e PR‑DJJ e que equipes especializadas, incluindo o Grupo de Operações Especiais (GOESP) e a Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, foram mobilizadas para a investigação.

Segundo o órgão, a ação inicial contou com profissionais qualificados que aplicaram técnicas específicas para coleta e preservação de evidências, bem como para a análise dos danos causados às aeronaves. Cerca de 45 militares, 15 viaturas e unidades de apoio técnico permanecem no local, trabalhando para determinar as causas da colisão e evitar novos incidentes semelhantes.

Enquanto a investigação prossegue, autoridades municipais e federais reforçam a necessidade de maior rigor nas operações aéreas sobre áreas urbanas, sobretudo em regiões densamente habitadas como o Rio de Janeiro





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