Acidente com ônibus de time de basquete deixa mortos e feridos no Ceará

Um acidente envolvendo um ônibus que transportava um time de basquete deixou ao menos sete mortos e dezenas de feridos em Tauá, interior do Ceará. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15) na CE-187, entre Tauá e Quiterianópolis.

Um acidente envolvendo um ônibus que transportava um time de basquete deixou ao menos sete mortos e dezenas de feridos em Tauá , interior do Ceará .

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15) na CE-187, entre Tauá e Quiterianópolis. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o motorista do veículo foi inicialmente levado a um hospital, de onde se evadiu, e em seguida se apresentou na delegacia de polícia de Tauá. De acordo com a Delegacia de Tauá, o motorista presta depoimento. O time de basquete havia disputado a Copa Sobral 2026 e venceram na categoria Sub-19.

O grupo estava retornando para Juazeiro do Norte quando o ônibus capotou. Conforme apuração da TV Verdes Mares, as vítimas eram de escolas de Juazeiro e região. Dezenas de feridos foram atendidos pelas equipes de resgate e transporteados para hospitais da região. Ainda segundo policiais que estiveram no local, os passageiros estavam sem cinto de segurança; ao capotar, as vítimas foram arremessadas para fora e atropeladas pelo próprio ônibus.

Uma perícia vai avaliar se houve falha do motorista ou problema mecânico. Uma pessoa que estava na lista de passageiros do ônibus não foi localizada. Ainda não foi confirmada se essa pessoa embarcou de fato no veículo. O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente já foi liberado.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, se solidarizou com as famílias e amigos das vítimas do acidente. Em publicação nas redes sociais, o petista desejou conforto e lembrou que as equipes de resgate agiram rápido. A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) afirmou, por meio de nota, que se solidariza com as famílias das vítimas.

A Seduc seguirá acompanhando o caso e colaborando com as autoridades responsáveis, adotando as medidas necessárias para assegurar o atendimento às pessoas envolvidas. As equipes foram chamadas para atender a ocorrência às 3h24, após relatos de que vítimas ficaram presas às ferragens. No local, os agentes começaram o trabalho de busca, resgate e atendimento às vítimas, com apoio de outros órgãos de emergência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo levava integrantes de uma delegação esportiva, além de outros ocupantes. Por volta das 8h, concluíram a retirada de corpos que haviam ficado presos às ferragens e retirada de objetos particulares





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