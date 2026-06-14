Acidente com helicópteros no Rio de Janeiro deixa seis mortos

Dois helicópteros colidiram em voo no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, resultando na morte de seis pessoas. As aeronaves realizavam voos de deslocamento, nãoturísticos, e uma delas explodiu após a colisão. As investigações iniciais apontam falha humana, mas laudos periciais são aguardados. Entre as vítimas está um estrangeiro. O acidente também destruiu cerca de 20 veículos no pátio onde as aeronaves caíram. autoridades locais expressaram consternação.

Na manhã deste domingo, 14, um grave acidente aéreo envolvendo dois helicópteros ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, deixando um total de seis mortos.

De acordo com o delegado Alan Luxard, as aeronaves se chocaram em sentidos opostos. Ainda não se sabe se a explosão de um dos helicópteros aconteceu antes ou após a queda, detalhe que será esclarecido pela perícia. Em entrevista, o delegado afirmou que, a princípio, tudo indica que houve falha humana, mas planos de voo e rotas serão analisados para confirmar a causa.

O prefeito Eduardo Cavalieri (PSD) confirmou que os helicópteros haviam acabado de decolar e que cinco vítimas estavam em uma aeronave e uma na outra. Ele destacou que se tratava de voos de deslocamento, não de passeios turísticos, e que entre os mortos há um estrangeiro. Todas as vítimas seriam homens. O impacto do acidente foi devastador no pátio onde as aeronaves caíram: pelo menos 20 veículos foram destruídos. As investigações continuam para apurar as circunstâncias exatas da tragédia





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