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Acidente com carreta e van escolar deixa cinco mortos em rodovia de Goiás

Brasil News

Acidente com carreta e van escolar deixa cinco mortos em rodovia de Goiás
AcidenteVan EscolarGO-518
📆6/2/2026 12:11 PM
📰sbtnews
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Colisão entre caminhão e van que transportava estudantes resulta em cinco vítimas fatais e vários feridos na GO-518. Vítimas são adolescentes entre 11 e 14 anos.

Um grave acidente ocorreu na noite de segunda-feira, dia 1º, na rodovia GO-518 , em Buriti de Sanclerlândia, envolvendo uma carreta carregada de gado e uma van escolar .

O veículo, que seguia para o município de Córrego do Ouro, transportava 13 ocupantes no momento da colisão. Cinco adolescentes perderam a vida no trágico evento, todos estudantes. As vítimas fatais foram identificadas como Lucas Antônio de Souza Dias, de 14 anos; Ezequiel Souza Oliveira, de 14 anos; Isadora Monteiro da Silva, de 12 anos; Isadora Castro Neves, de 12 anos; e Maria Carolina Sabino Alves, de 11 anos.

Quatro dos estudantes serão velados no Ginásio de Esportes de Córrego do Ouro, enquanto o velório da quinta vítima ocorrerá em São Luís de Montes Belos. Os feridos foram socorridos por equipes de emergência e encaminhados para unidades de saúde em Goiânia e São Luís de Montes Belos. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações atualizadas sobre o estado de saúde dos sobreviventes. A polícia civil deve investigar as causas do acidente, que chocou a comunidade local.

As famílias das vítimas recebem apoio psicológico e a prefeitura de Córrego do Ouro decretou luto oficial de três dias. O trânsito na rodovia foi interrompido para a remoção dos destroços e a perícia técnica foi acionada para detalhar a dinâmica da colisão. Esse incidente reforça os debates sobre a segurança no transporte escolar e a necessidade de melhorias nas vias rurais, especialmente em trechos com alto fluxo de veículos pesados.

A comunidade escolar também manifestou pesar, com escolas da região suspendendo atividades em homenagem aos alunos falecidos. As investigações continuam e a Secretaria de Segurança Pública promete um relatório detalhado nas próximas semanas. Enquanto isso, moradores pedem sinalização adequada e fiscalização mais rigorosa na estrada. O acidente recorda outros episódios similares nos últimos anos, colocando em questão as condições das estradas goianas e a urgência de políticas públicas para evitar novas tragédias

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