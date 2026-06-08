Notícias abordam acidente aéreo com Yadier Molina, mudanças táticas no futebol, desempenho no basquete, demissão de treinador, classificação do Feyenoord e craques da seleção brasileira.

O ex-astro do beisebol Yadier Molina , considerado um dos melhores apanhadores defensivos da história e que já dirigiu a seleção porto-riquenha em dois clássicos mundiais, estava entre os passageiros do avião que caiu na República Dominicana .

Este incidente ocorre durante a primeira viagem internacional do presidente chinês Xi Jinping em 2026, que nas últimas semanas recebeu em Pequim os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin. Enquanto isso, no mundo do futebol, o treinador Carlo Ancelotti promoveu uma "correção de rota" ao chamar Éderson para o lugar do cortado Wesley, mudando a dinâmica tática da equipe.

No basquete, o pivô francês de 22 anos cometeu um turnover crucial nos minutos finais e teve um arremesso da vitória perdido na derrota dos Spurs por 105 a 104 no jogo 2, em San Antonio. Lembra do autor de golaço na Copa do Mundo no Brasil que agora é treinador? Ele foi demitido de um time holandês.

Com o vice-campeonato, o Feyenoord se classificou para a próxima Liga dos Campeões, mas terminou 19 pontos atrás do campeão PSV, sem chegar perto de disputar o título. Endrick reencontrou seu poder de decisão antes da Copa e alcançou três gols que garantiram vitórias da seleção brasileira, destacando-se como peça fundamental no ataque





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