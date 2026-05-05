Acidente aéreo em Belo Horizonte: conheça as vítimas e os detalhes da tragédia

Um avião caiu em um prédio residencial em Belo Horizonte, resultando em três vítimas fatais, incluindo o empresário Leonardo Berganholi e o filho do prefeito de Jequitinhonha. Dois passageiros sobreviventes estão internados, e as autoridades investigam as causas do acidente.

O empresário Leonardo Berganholi , de 50 anos, foi a terceira vítima do acidente aéreo ocorrido em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4), quando um avião colidiu com um prédio residencial no bairro Silveira.

Conhecido em Teófilo Otoni e em cidades do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, Leonardo faleceu após ser socorrido e dar entrada no Hospital João XXIII, conforme confirmado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Ele estava na aeronave que partiu de Teófilo Otoni com destino a São Paulo, mas fez uma parada no Aeroporto da Pampulha antes da queda.

Durante essa parada, a filha do empresário desembarcou, e seu lugar foi ocupado por outro passageiro, Hemerson Cleiton Almeida Souto. Amigo de infância de Leonardo, o advogado Igor Afonso esteve no hospital logo após o acidente e relatou que quase embarcou no avião. Em entrevista à Inter TV, ele expressou seu desespero e solidariedade à família, destacando a proximidade entre eles.

O prefeito de Teófilo Otoni, Fábio Marinho, também se manifestou, ressaltando a importância de Leonardo para a região, onde ele possuía empreendimentos e era próximo de lideranças políticas. O acidente ocorreu após a decolagem do avião, que enfrentava dificuldades, conforme informado pelo piloto à torre de controle. Além de Leonardo, outras vítimas fatais foram o piloto Wellington Oliveira, de 34 anos, e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto.

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias em homenagem a Fernando, que deixa esposa e dois filhos. Dois passageiros sobreviventes, Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, e Hemerson Cleiton Almeida Souto, permanecem internados em estado estável. A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Civil de Minas Gerais estão investigando as causas do acidente, com equipes especializadas coletando dados e preservando elementos para esclarecer o ocorrido





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