Achei que estava imune aos anúncios constantes nas redes sociais. Mas não estava. Descobriu que 76% dos entrevistados tomavam pelo menos um suplemento regularmente - o que inclui vitaminas, minerais, ômega-3, probióticos e suplementos de ervas - e quase um quinto tomava quatro ou mais diariamente. Embora os suplementos possam desempenhar um papel vital na melhoria de nosso bem-estar quando necessário, alguns especialistas alertam que estamos tão ansiosos para otimizar nossa saúde que agora podemos colocá-la em risco. Eles disseram à BBC que estão atendendo a um número crescente de pacientes e clientes com problemas hepáticos, renais e gastrointestinais que, segundo eles, foram causados por pessoas que tomam um número crescente e uma variedade de suplementos. 'Misantropia': a mensagem enviada com alerta pela Defesa Nacional após invasão hacker Brasil vence Haiti por 3 a 0 e assume primeiro lugar do grupo Quando Ginger Smith começou a tomar suplementos há três anos, ela pensou que estava melhorando sua saúde. Como influenciadora da marca, várias caixas de produtos gratuitos chegavam regularmente à sua porta em Seattle, nos EUA. A jovem de 30 anos tomava os comprimidos, os pós e os géis e depois exaltava seus benefícios on-line. 'Misantropia': a mensagem enviada com alerta pela Defesa Nacional após invasão hacker Brasil vence Haiti por 3 a 0 e assume primeiro lugar do grupo

Achei que estava imune aos anúncios constantes nas redes sociais. Mas não estava. Descobriu que 76% dos entrevistados tomavam pelo menos um suplemento regularmente - o que inclui vitaminas, minerais, ômega-3, probióticos e suplementos de ervas - e quase um quinto tomava quatro ou mais diariamente.

Embora os suplementos possam desempenhar um papel vital na melhoria de nosso bem-estar quando necessário, alguns especialistas alertam que estamos tão ansiosos para otimizar nossa saúde que agora podemos colocá-la em risco. Eles disseram à BBC que estão atendendo a um número crescente de pacientes e clientes com problemas hepáticos, renais e gastrointestinais que, segundo eles, foram causados por pessoas que tomam um número crescente e uma variedade de suplementos.

'Misantropia': a mensagem enviada com alerta pela Defesa Nacional após invasão hacker Brasil vence Haiti por 3 a 0 e assume primeiro lugar do grupo Quando Ginger Smith começou a tomar suplementos há três anos, ela pensou que estava melhorando sua saúde. Como influenciadora da marca, várias caixas de produtos gratuitos chegavam regularmente à sua porta em Seattle, nos EUA. A jovem de 30 anos tomava os comprimidos, os pós e os géis e depois exaltava seus benefícios on-line.

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