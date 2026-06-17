Academia da Vida celebra Copa do Mundo com trenzinho itinerante por Volta Redonda

Idosos da Academia da Vida Oscar Cardoso percorreram bairros da cidade em um trenzinho decorado nas cores da seleção, promovendo integração, alegria e estímulo cognitivo durante o clima de Copa do Mundo.

Alunos da Academia da Vida Oscar Cardoso, vinculada à Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), transformaram a quarta‑feira (17) em um verdadeiro espetáculo de festa e solidariedade ao itinerar pelas principais vias da cidade em um colorido trenzinho temático da Copa do Mundo.

A parada começou no bairro Aterrado, seguiu pela Vila Santa Cecília, atravessou o Centro e chegou ao Retiro, espalhando entre os moradores e comerciantes um clima de animação, música e as vibrantes bandeirinhas nas cores da Seleção. Cada vagão foi decorado com verde, amarelo, azul e branco, enquanto os participantes - todos com mais de sessenta anos - exibiam camisetas, adereços e fantasias que faziam referência ao futebol, ao Brasil e às memórias de infância associadas a brinquedos de trenzinho.

O professor Gama, responsável pela organização, coordenou a ação como parte do programa de teatro amador da unidade, que visa promover a integração social, a saúde cognitiva e o bem‑estar emocional dos idosos. Entre os presentes estavam casais que vivem a experiência como oportunidade de reencontro e troca afetiva. Maria Helena da Silva, 69 anos, e seu companheiro Sebastião Godói, 83, comentaram a importância de momentos como esse para manter a vitalidade e a conexão com a comunidade.

"Adoro estar aqui, trazer mais gente e sentir que ainda podemos celebrar a vida", afirmou Maria Helena. Já Sebastião ressaltou que o passeio permite "jogar para fora tudo que está dentro de nós", sublinhando o valor do lazer na terceira idade.

Outros participantes, como Lurdes Assunção, 74 anos, e Maria Barbosa Tavares, 83 anos, que celebra 22 anos de participação na Academia, reforçaram o sentimento de pertencimento e gratidão pela instituição, que, segundo eles, cuida da cabeça e do coração dos idosos, estimulando memória, criatividade e alegria. A diretora da Academia, Márcia Regina da Silva Campos, explicou que a iniciativa aproveitou o fervor da Copa para criar um espaço de celebração, diversão e fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Ela destacou que atividades como o trenzinho são fundamentais para estimular a cognição, promover novas amizades e despertar recordações afetivas que enriquecem a qualidade de vida. Caio Teixeira, presidente da Fevre, complementou enfatizando que a ação demonstra o compromisso da fundação em investir em projetos que elevem a autoestima, a inclusão e o sentimento de cidadania dos idosos.

Assim, o passeio de trenzinho não foi apenas uma excursão festiva, mas uma manifestação concreta da missão da Academia da Vida de garantir bem‑estar, integração social e felicidade à Melhor Idade de Volta Redonda





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