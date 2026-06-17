Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Academia da Vida celebra Copa do Mundo com trenzinho itinerante por Volta Redonda

Cultura E Lazer News

Academia da Vida celebra Copa do Mundo com trenzinho itinerante por Volta Redonda
Academia Da VidaVolta RedondaIdosos
📆6/17/2026 7:52 PM
📰jornalodia
120 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 78%

Idosos da Academia da Vida Oscar Cardoso percorreram bairros da cidade em um trenzinho decorado nas cores da seleção, promovendo integração, alegria e estímulo cognitivo durante o clima de Copa do Mundo.

Alunos da Academia da Vida Oscar Cardoso, vinculada à Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), transformaram a quarta‑feira (17) em um verdadeiro espetáculo de festa e solidariedade ao itinerar pelas principais vias da cidade em um colorido trenzinho temático da Copa do Mundo.

A parada começou no bairro Aterrado, seguiu pela Vila Santa Cecília, atravessou o Centro e chegou ao Retiro, espalhando entre os moradores e comerciantes um clima de animação, música e as vibrantes bandeirinhas nas cores da Seleção. Cada vagão foi decorado com verde, amarelo, azul e branco, enquanto os participantes - todos com mais de sessenta anos - exibiam camisetas, adereços e fantasias que faziam referência ao futebol, ao Brasil e às memórias de infância associadas a brinquedos de trenzinho.

O professor Gama, responsável pela organização, coordenou a ação como parte do programa de teatro amador da unidade, que visa promover a integração social, a saúde cognitiva e o bem‑estar emocional dos idosos. Entre os presentes estavam casais que vivem a experiência como oportunidade de reencontro e troca afetiva. Maria Helena da Silva, 69 anos, e seu companheiro Sebastião Godói, 83, comentaram a importância de momentos como esse para manter a vitalidade e a conexão com a comunidade.

"Adoro estar aqui, trazer mais gente e sentir que ainda podemos celebrar a vida", afirmou Maria Helena. Já Sebastião ressaltou que o passeio permite "jogar para fora tudo que está dentro de nós", sublinhando o valor do lazer na terceira idade.

Outros participantes, como Lurdes Assunção, 74 anos, e Maria Barbosa Tavares, 83 anos, que celebra 22 anos de participação na Academia, reforçaram o sentimento de pertencimento e gratidão pela instituição, que, segundo eles, cuida da cabeça e do coração dos idosos, estimulando memória, criatividade e alegria. A diretora da Academia, Márcia Regina da Silva Campos, explicou que a iniciativa aproveitou o fervor da Copa para criar um espaço de celebração, diversão e fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Ela destacou que atividades como o trenzinho são fundamentais para estimular a cognição, promover novas amizades e despertar recordações afetivas que enriquecem a qualidade de vida. Caio Teixeira, presidente da Fevre, complementou enfatizando que a ação demonstra o compromisso da fundação em investir em projetos que elevem a autoestima, a inclusão e o sentimento de cidadania dos idosos.

Assim, o passeio de trenzinho não foi apenas uma excursão festiva, mas uma manifestação concreta da missão da Academia da Vida de garantir bem‑estar, integração social e felicidade à Melhor Idade de Volta Redonda

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Academia Da Vida Volta Redonda Idosos Copa Do Mundo Integração Social

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa do Mundo: o 'efeito Salah' na queda do preconceito religiosoCopa do Mundo: o 'efeito Salah' na queda do preconceito religiosoSalah estreia na Copa no jogo entre Bélgica e Egito. O craque chega ao Mundial após sair do Liverpool, onde deixou um legado além dos gols e títulos.
Read more »

Lamine Yamal estreia na Copa do Mundo sob pressão e expectativas gigantesLamine Yamal estreia na Copa do Mundo sob pressão e expectativas gigantesAos 18 anos, Yamal já é tratado como um dos rostos do futebol mundial e peça-chave da Espanha na busca pelo título
Read more »

Minha Casa, Minha Vida ganha versão premium em Petrópolis: elevador panorâmico, academia e piscinaMinha Casa, Minha Vida ganha versão premium em Petrópolis: elevador panorâmico, academia e piscinaCom apartamentos de até três quartos, condomínio tem VGV estimado em R$ 87 milhões
Read more »

Primeiro jogador formado por Harvard disputa a Copa do Mundo e revela nova fase da vidaPrimeiro jogador formado por Harvard disputa a Copa do Mundo e revela nova fase da vidaUm goleiro formado pela Universidade de Harvard participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo, combinando excelência acadêmica e talento esportivo, e anuncia que será pai de mais uma menina.
Read more »



Render Time: 2026-06-17 22:52:35