Acórdão do TSE sobre Cláudio Castro concluído, mas eleição no Rio segue indefinida e aguarda STF

Publicado o acórdão do julgamento do TSE que tornou Cláudio Castro inelegível. A decisão final sobre se a eleição para o mandato-tampão no Rio de Janeiro será direta ou indireta ainda depende do Supremo Tribunal Federal (STF), que apresenta divisão em seus votos.

O acórdão do julgamento que declarou a inelegibilidade de Cláudio Castro no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) foi concluído, mas deixou em aberto a forma como ocorrerá a eleição para o mandato-tampão no Rio de Janeiro. A definição se o pleito será direto, com voto popular, ou indireto, escolhido pelos deputados estaduais, aguarda um posicionamento do Supremo Tribunal Federal ( STF ).

A publicação do acórdão pelo TSE é um passo crucial para que o STF avance em seu julgamento, que atualmente apresenta uma divisão entre seus ministros. Castro foi condenado por abuso de poder político e econômico, e a resolução dessa questão jurídica terá um impacto direto na sucessão do governo estadual. O acórdão, que detalha os votos e as conclusões do colegiado do TSE, está em fase final de trâmites internos e sua publicação é esperada para os próximos dias.

A expectativa é que, após a divulgação, o STF possa retomar o julgamento que foi suspenso pelo ministro Flávio Dino. Dino pediu vista do processo, alegando a necessidade de analisar os detalhes da decisão do TSE, incluindo se a Corte eleitoral abordou a questão da fraude na renúncia de Castro e se a condenação se referia apenas ao mandato ou ao diploma.

A renúncia de Castro um dia antes da retomada do julgamento no TSE, onde seria condenado por 5 a 2 por abuso de poder político e econômico, foi interpretada por opositores como uma manobra para evitar a cassação. Argumentam que a saída antecipada, antes do fim do prazo legal para desincompatibilização, foi uma tentativa de burlar a legislação eleitoral. O PSD, partido do ex-prefeito Eduardo Paes, utilizou esse argumento no STF para defender a eleição direta.

Com a publicação do acórdão, reabrir-se-á o prazo para recursos no STF, permitindo que a Corte defina a data para a retomada do julgamento. A expectativa é que a decisão do TSE delimite o cenário jurídico a ser analisado pelo Supremo.

A condenação de Castro por crime eleitoral em 2022 o tornou inelegível até 2030. O Rio de Janeiro está sem vice-governador desde maio de 2025, quando Thiago Pampolha renunciou para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. A discussão sobre a perda do mandato é fundamental para determinar como será feita a escolha para o mandato-tampão.

A lei estabelece que, em casos de vacância por motivo eleitoral, a mais de seis meses do fim do mandato, a eleição deve ser direta. Se a vacância ocorrer por motivo não eleitoral, os estados têm autonomia para definir o formato, e a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou uma lei para escolha indireta pelos deputados, o que também está sob análise do STF.

Atualmente, há quatro votos a favor da eleição indireta no STF: ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, André Mendonça e Nunes Marques. O ministro Cristiano Zanin se manifestou a favor do voto popular. Ministros como Flávio Dino, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes já haviam se posicionado pela eleição direta. A divisão no tribunal aumenta a expectativa sobre o voto do ministro Dias Toffoli e a decisão do presidente do STF, Edson Fachin, em caso de empate.

Não se descarta a possibilidade de o STF aguardar a posse do novo ministro, Jorge Messias, cuja sabatina está prevista para o dia 29, antes de concluir o julgamento. Enquanto o STF decide, uma liminar de Zanin suspende a lei estadual da eleição indireta, e o cargo de governador é ocupado interinamente pelo presidente do TJ-RJ, Ricardo Couto.

A condenação de Castro se deu pelo uso indevido da estrutura da Fundação Ceperj e da Uerj para contratação de cabos eleitorais, com distribuição de cargos e recursos públicos para fortalecer seu apoio político durante as eleições.

A inteligência artificial Irineu, do GLOBO, foi utilizada na produção deste conteúdo, sob supervisão jornalística.

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A questão central que paira sobre o cenário político do Rio de Janeiro é a definição da modalidade de eleição para a escolha do novo governador, após a condenação e inelegibilidade de Cláudio Castro. A publicação do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o gatilho aguardado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para dar prosseguimento a um julgamento que já demonstra uma clara divisão entre seus ministros. A ausência de um vice-governador desde maio de 2025 agrava a situação, tornando a definição urgente para garantir a estabilidade administrativa do estado.

A complexidade jurídica reside na interpretação da lei eleitoral e na natureza da vacância do cargo. Se a vacância for caracterizada como de origem eleitoral, a regra geral é a eleição direta. No entanto, a estratégia adotada por Cláudio Castro, que renunciou antes da decisão final do TSE, levanta dúvidas sobre a configuração de fraude e a intenção por trás de sua saída. A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) tentou contornar essa incerteza ao aprovar uma lei para eleição indireta, mas essa medida também está sob escrutínio do STF, evidenciando a profunda divergência sobre os caminhos a serem seguidos.

O placar atual no STF, com quatro votos pela eleição indireta e um pela direta, com a participação decisiva de ministros que já se manifestaram e a expectativa de outros votos importantes, incluindo a possibilidade de o novo ministro Jorge Messias influenciar o desfecho, demonstra a importância e a delicadeza deste momento. A liminar vigente, que mantém o presidente do TJ-RJ como interino, sublinha a urgência e a incerteza que permeiam a política fluminense.

A decisão do STF não apenas definirá o futuro imediato do governo do Rio, mas também poderá estabelecer um precedente importante sobre a aplicação da lei eleitoral em casos de renúncia estratégica durante processos judiciais, moldando a forma como a justiça eleitoral será aplicada em situações semelhantes no futuro. A análise do acórdão do TSE será fundamental para que os ministros do Supremo tenham todos os elementos necessários para tomar uma decisão que reflita os princípios democráticos e a vontade popular, ou a aplicação estrita das normas em vigor





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