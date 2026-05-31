ACLU e outras organizações processam governo americano por condições desumanas em acampamento no Texas que já teve três mortes; autoridades negam abusos e afirmam seguir padrões rigorosos.

Grupos de direitos humanos nos Estados Unidos entraram com uma ação judicial contra a Agência de Imigração e Alfândega ( ICE ) e o Departamento de Segurança Interna (DHS), alegando graves violações de direitos humanos no maior centro de detenção de imigrantes do país, localizado em El Paso , Texas.

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), em conjunto com a Human Rights Watch e o Texas Civil Rights Project, apresentou a queixa em nome de quatro detentos no acampamento East Montana, uma enorme estrutura de tendas inaugurada pelo governo Donald Trump como parte de sua política de deportação em massa. A instalação, situada na base militar de Fort Bliss, abriga mais de 2.700 imigrantes e, desde sua abertura há nove meses, registra a morte de pelo menos três pessoas.

Em fevereiro, o Congresso dos EUA realizou uma inspeção e identificou 49 violações aos padrões de detenção, incluindo 11 relacionadas ao uso da força e restrições e cinco referentes a cuidados médicos inadequados. Os autores da ação processam para garantir que nenhum outro ser humano seja submetido a esse tratamento desumano, conforme declarou Kyle Virgien, advogado do National Prison Project da ACLU.

Segundo o processo, os detentos são mantidos em celas sem janelas, sofrem abusos físicos por parte dos guardas, recebem assistência médica e saúde mental insuficiente, enfrentam o uso indiscriminado de isolamento e estão expostos a doenças infecciosas como sarampo e tuberculose. Em contrapartida, um porta-voz do DHS negou as alegações, afirmando que nenhum detento é espancado, abusado ou privado de atendimento médico, e que não há casos de sarampo no local até 12 de março.

OICE, segundo o porta-voz, adota padrões de detenção mais rigorosos que muitas prisões americanas para cidadãos. Erik Ivan Rodriguez, um dos requerentes venezuelanos, relatou ter sofrido violência física para coagilo a assinar documentos de deportação. Gerald Akari Angye, de Camarões, disse ter sido espancado por guardas. A morte de Geraldo Lunas Campos, imigrante cubano, em 3 de janeiro, foi classifica como homicídio pelos legistas de El Paso, que apontaram asfixia por compressão do pescoço e do tronco.

Essa conclusão contradiz a versão inicial das autoridades de imigração, que atribuíram a óbito a problemas de saúde e depois a uma tentativa de suicídio durante uma luta corporal. O processo alega que Campos foi espancado até a morte após pedir medicação para asma. Um quarto homem morreu logo após ser libertado do acampamento, onde lhe foi negado acesso à quimioterapia para tratamento de câncer.

As mortes em centros de detenção de imigrantes nos EUA atingiram em 2025 o nível mais alto em 20 anos, acompanhando a ampliação do número de detenções pelo governo Trump





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