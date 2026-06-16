Ações da Defesa Civil mobilizam moradores sobre sistemas de alerta

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis realizará um encontro com os voluntários que atuam no apoio aos testes do Sistema de Alerta e Alarme por Sirenes.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis realizará um encontro com os voluntários que atuam no apoio aos testes do Sistema de Alerta e Alarme por Sirenes.

O encontro foi planejado para promover a integração entre os participantes, incentivar a troca de experiências e ampliar a aproximação dos voluntários com o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil. Durante a programação, os convidados terão a oportunidade de conhecer de perto a estrutura da secretaria, os equipamentos utilizados nas operações, as rotinas de trabalho e os projetos voltados à segurança da população.

De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., a iniciativa também representa uma forma de reconhecer a importância da participação voluntária nas ações preventivas realizadas em Angra dos Reis. A expectativa é reunir os colaboradores que atuam diretamente no apoio ao sistema de alertas, reforçando o compromisso conjunto com a prevenção de riscos e a proteção das comunidades do município.

Além disso, a Defesa Civil está trabalhando em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil para combater o tráfico de drogas e a violência em Angra dos Reis. Recentemente, a Operação Sicário apreendeu um adolescente de 14 anos por homicídio e prendeu um homem por associação ao tráfico. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil está comprometida em proteger a população e prevenir riscos em Angra dos Reis.

O encontro com os voluntários é uma oportunidade para fortalecer a parceria entre a instituição e os colaboradores que contribuem para as ações de prevenção e proteção no município





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