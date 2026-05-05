Ações da Ambev (ABEV3) disparam após resultados positivos no 1º trimestre de 2026

A Ambev apresentou resultados acima do esperado no primeiro trimestre de 2026, impulsionada pelo desempenho da operação doméstica de cervejas, o que resultou em um aumento significativo das ações da empresa (ABEV3).

A performance da Ambev no primeiro trimestre de 2026 surpreendeu positivamente o mercado, impulsionada por resultados excepcionais na operação doméstica de cervejas. A avaliação do Itaú BBA indica que o desempenho superou as expectativas tanto em volume de vendas quanto na precificação dos produtos, desafiando o cenário mais pessimista que vinha sendo projetado para o setor.

Essa performance robusta se refletiu no mercado financeiro, com as ações ordinárias da Ambev (ABEV3) apresentando um aumento significativo de 11,15% por volta das 10h30, atingindo a cotação de R$ 16,05. Paralelamente, o Ibovespa registrou um avanço de 0,08%, alcançando os 185.743 pontos.

Apesar de a XP Investimentos apontar que o Ebitda ajustado de R$ 7,55 bilhões esteve em linha com as estimativas e a receita de R$ 22,4 bilhões ficou ligeiramente abaixo do projetado (2,9%), os analistas da XP destacaram o desempenho notável das cervejas no Brasil como o principal fator de destaque nos resultados. O volume de vendas de cervejas atingiu um recorde histórico para o primeiro trimestre, indicando um ganho de participação de mercado para a Ambev.

A corretora, contudo, mantém a recomendação de venda para as ações, apesar da leitura construtiva e das expectativas positivas em relação à Copa do Mundo no segundo trimestre. O Itaú BBA, por sua vez, reforça a avaliação positiva da operação doméstica de cervejas, reiterando que o desempenho superou as expectativas em ambos os aspectos, volume e preço.

O banco reconhece uma leve frustração em relação ao custo por hectolitro, mas considera o impacto como limitado, enfatizando que a companhia reafirmou suas projeções para o ano. Diante desse cenário, o Itaú BBA mantém uma recomendação neutra para as ações da Ambev.

A solidez da operação brasileira de cervejas contrasta com um ambiente global de desaceleração econômica, conforme apontado por Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global, que observou uma diminuição no ritmo de crescimento desde o início do ano, mesmo após a retomada do crescimento em março. Essa resiliência da Ambev no mercado doméstico demonstra a força da marca e a eficácia das estratégias da empresa em um contexto desafiador.

A empresa continua a se destacar como um player importante no setor de bebidas, adaptando-se às mudanças do mercado e buscando oportunidades de crescimento. Além dos resultados da Ambev, o cenário econômico global e nacional apresenta outros movimentos relevantes. Nos Estados Unidos, a preparação de um pacto comercial com aliados em meio a um impasse na Organização Mundial do Comércio (OMC) sinaliza uma busca por alternativas para impulsionar o comércio internacional.

No Brasil, a queda do dólar para R$ 4,92 e a alta do Ibovespa refletem um alívio em relação aos preços do petróleo, impulsionado pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que indica que a magnitude e a duração do ciclo de calibração da taxa Selic serão determinadas ao longo do tempo. A prisão de um deputado estadual no Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Unha e Carne, que investiga fraudes em licitações e aquisições de serviços na Secretaria de Educação, gerou repercussão política, com o deputado Eduardo Paes intensificando a defesa por eleição direta no estado.

Em âmbito internacional, o HSBC enfrentou uma perda inesperada de US$ 400 milhões em crédito privado, relacionada a um caso de fraude, o que tem gerado preocupação entre os órgãos reguladores em relação à exposição dos bancos ao setor de crédito privado, que atualmente movimenta US$ 3,5 trilhões. Esses eventos demonstram a complexidade do cenário econômico e político, tanto no Brasil quanto no mundo, e a importância de acompanhar de perto os desdobramentos para tomar decisões de investimento mais informadas





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