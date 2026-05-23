ABT-263 pode combater células envelhecidas e restaurar capacidade de cicatrização da pele

Pesquisadores descobriram que o medicamento usado para o tratamento do câncer pode atuar como um novo inimigo contra o envelhecimento da pele, eliminando células disfuncionais acumuladas no organismo e restaurando a capacidade de cicatrização natural da pele.

Cientistas identificaram que o ABT-263 , um medicamento usado como tratamento oncológico , pode combater células envelhecidas e restaurar parte da capacidade de cicatrização da pele. O envelhecimento da pele pode estar mais perto de ganhar um novo inimigo científico, uma vez que pesquisas mostraram que células conhecidas como 'células zumbis' deixam de funcionar corretamente com o passar dos anos, causando inflamação e prejudçando a regeneração dos tecidos.

Em testes com camundongos idosos, a aplicação tópica do medicamento permitiu que a pele recuperasse parte de sua capacidade natural de reparo, especialmente em feridas de cicatrização lenta, que são um problema grave em idosos, diabéticos e pacientes imunossuprimidos, aumentando riscos de infecção e complicações hospitalares





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