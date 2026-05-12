ABRACCINE divulga lista dos 100 filmes essenciais do cinema brasileiro

A entidade comemorou 15 anos e anunciou a nova seleção com destaque para sucessos recentes e produções de mulheres e negras

Em comemoração aos 15 anos da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), a entidade voltou a divulgar os 100 filmes brasileiros considerados 'essenciais', dez anos após a primeira lista.

Além dos clássicos já conhecidos, a nova versão inclui sucessos recentes como 'Ainda Estou Aqui' de Walter Salles, e 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho. A lista também focou em incluir mais produções de mulheres e pessoas negras, visando representar um cenário mais diverso do cinema brasileiro.

Para Orlando Margarido, presidente da Abraccine, os 15 anos da entidade refletem uma necessidade de mudança: ‘Desde a primeira edição do livro, resultado da primeira lista, a sociedade mudou, assim como o perfil da associação, que naturalmente cresceu e se modificou’, declarou





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