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Abertura Vibrante da Copa do Mundo no Estádio Azteca Celebra a Cultura Latina

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Abertura Vibrante da Copa do Mundo no Estádio Azteca Celebra a Cultura Latina
Copa Do MundoEstádio AztecaMúsica Latina
📆6/11/2026 8:53 PM
📰jornalextra
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O México inaugurou a Copa do Mundo com um espetáculo musical e cultural no Estádio Azteca, reunindo astros como Shakira e Maná para dar as boas-vindas às 48 seleções.

A celebração inaugural da Copa do Mundo aconteceu no emblemático Estádio Azteca , na Cidade do México , transformando o campo em um palco de exaltação à diversidade cultural e musical da América Latina.

O evento, que serviu de prelúdio para o confronto entre México e África do Sul, foi planejado para ser conciso porém impactante, garantindo que o foco principal permanecesse no futebol, mas sem deixar de lado a grandiosidade que um torneio desta magnitude exige. O Estádio Azteca, que já foi palco de glórias inesquecíveis, como a conquista do tricampeonato mundial por Pelé há mais de cinco décadas, viu-se novamente no centro das atenções globais, recebendo torcedores de todos os cantos do planeta para o pontapé inicial de uma competição que reúne 48 seleções distribuídas entre México, Canadá e Estados Unidos.

A festa teve início com uma homenagem profunda e vibrante aos povos originários do México, reconhecendo a herança deixada por civilizações como os astecas, maias e zapotecas. Dançarinos caracterizados realizaram coreografias ancestrais ao redor de uma réplica monumental da Taça Fifa, simbolizando a união entre o passado glorioso da região e a ambição esportiva do presente.

Esse momento de conexão espiritual e cultural preparou o terreno para a explosão sonora que se seguiria, mesclando a tradição milenar com a modernidade da indústria fonográfica global. A representatividade dos povos nativos não foi apenas estética, mas um lembrete da identidade mexicana que permeia cada centímetro do solo onde o torneio é sediado. A sequência musical foi marcada por uma diversidade de gêneros que refletem a alma latina.

O lendário grupo de rock Maná trouxe a energia das guitarras com o hit Oye mi amor, proporcionando um momento de nostalgia e euforia. Logo após, o venezuelano Danny Ocean manteve o ritmo elevado com a canção Un partidazo, elevando a temperatura do estádio. A tradição mexicana ganhou força total com a apresentação dos Los Ángeles Azules, que celebraram cinco décadas de carreira levando a cumbia para o gramado do Azteca.

A performance contou com a participação especial de Alejandro Fernández e Belinda, fundindo a elegância dos terninhos com a batida contagiante da música popular, criando uma atmosfera de festa comunitária e alegria genuína. O clímax da tarde foi alcançado com a chegada do reggaetón, liderado pelo colombiano J Balvin. Mesmo sob a ameaça de tempestades típicas da Cidade do México, a energia de Qué calor, acompanhada pelo rapper Ryan Castro, incendiou a arquibancada.

No entanto, o momento mais aguardado foi a entrada de Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Vestindo as cores da bandeira de sua Colômbia, a artista provou mais uma vez seu carisma global ao interpretar Dai dai, a canção tema da Copa, em uma colaboração poderosa com o nigeriano Burna Boy. A fusão de ritmos caribenhos e africanos sintetizou a natureza universal do futebol, unindo continentes através da dança e do som.

Para encerrar as solenidades antes do apito inicial, o evento contou com o desfile solene das bandeiras das 48 nações participantes, reforçando o espírito de fraternidade olímpica. A presença da atriz Selma Hayek, impecável em seu traje vermelho, adicionou um toque de glamour hollywoodiano à cerimônia. O fechamento musical ficou a cargo da voz cristalina de Andrea Bocelli e da cantora sul-coreana Ejae, que interpretaram DNA, outra composição oficial do evento, com o apoio virtual do DJ David Guetta.

Foi uma abertura equilibrada, que soube honrar a história do Estádio Azteca e a riqueza cultural do México, preparando o cenário ideal para que a bola rolasse no Grupo A, lembrando a todos que, apesar do espetáculo, a verdadeira magia acontece no jogo

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Copa Do Mundo Estádio Azteca Música Latina México Cerimônia De Abertura

 

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