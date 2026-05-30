Abelardo de la Espriella: Um advogado controverso se torna candidato à Presidência da Colômbia

Abelardo de la Espriella, um advogado com grande presença na mídia, passa de um advogado controverso a candidato à Presidência da Colômbia com chances reais de vitória. Suas posições radicais e sua postura de 'outsider' o tornam o rosto de uma direita radical em constante evolução.

Em questão de meses, Abelardo de la Espriella passou de um advogado controverso e com grande presença na mídia a candidato à Presidência com chances reais de vitória na Colômbia, graças a uma mensagem clara: impor autoridade.

Ele agora é o rosto de uma direita radical e em constante evolução, que capitalizou a frustração com os partidos tradicionais e conduziu uma campanha de muito espetáculo com uma postura de 'outsider', se posicionando como rival direto do presidente Gustavo Petro. O candidato se apresenta como um empresário de sucesso, amante do que chama de alta cultura e bom gosto. De la Espriella estruturou seu discurso para conquistar o eleitorado conservador e enfurecer o governo atual.

Já moveu processos contra jornalistas, foi acusado de sexismo e afirma ser o maior inimigo do comunismo. Ele entrou na campanha com a retórica da ultradireita e propostas populistas. Lançou sua campanha presidencial prometendo interromper a continuidade do projeto político do presidente Gustavo Petro, e sua estratégia é a polarização: ele representa um extremo sem restrições para contrapor o outro.

Com seu movimento Defensores da Pátria, seu ímpeto político começou no final de 2025 com o lançamento de sua candidatura, quando as pesquisas começaram a posicioná-lo como a principal voz do E essa trajetória se manteve firme: segundo as últimas pesquisas, ele ocupa o segundo lugar em todas as levantamentos, atrás de Iván Cepeda. Embora sua ascensão meteórica desde o final do ano passado tenha parecia estagnar no final de fevereiro, na reta final ele consolidou sua posição como o principal candidato da oposição rumo ao primeiro turno.

A conclusão é que a estratégia de De la Espriella funcionou: apelar para a polarização; para contrapor o candidato de Petro, a alternativa é ele mesmo, o extremo oposto. O candidato à presidência da Colômbia, Abelardo de la Espriella, oficializa sua campanha para as eleições presidenciais com seu companheiro de chapa, José Manuel Restrepo, em Cali, Colômbia, em 13 de março de 2026.

Ao longo da campanha, De la Espriella se declarou aberto a receber apoio de todos os setores políticos, exceto daqueles alinhados a Petro, e as pesquisas o mostram consistentemente como o favorito, apesar de não ser filiado a nenhum partido político. O advogado afirma ter sido inspirado ‘pelo alarme gerado pela fraude eleitoral na Venezuela em 29 de julho de 2014’ e busca evitar ‘o risco de um governo que ameace nossas liberdades fundamentais ou tente se perpetuar no poder’





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo De La Espriella Candidato À Presidência Da Colômbia Direita Radical Frustração Com Os Partidos Tradicionais Política De 'Tolerância Zero' Propostas Populistas Retórica Da Ultradireita Se Posicionando Como Rival Direto Do President Uma Mensagem Clara: Impor Autoridade

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Os números da nova pesquisa Meio/Ideia para a presidênciaO presidente Lula (PT) lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno que contam com seu nome

Read more »

Federação PSDB/Cidadania formaliza convite para Aécio ser candidato à presidênciaJuntamente ao Solidariedade, o partido convidou oficialmente o deputado federal mineiro a ser candidato a Presidente da República

Read more »

Os números da primeira pesquisa Poder/Aya para a presidênciaLula lidera no primeiro turno; há empates técnicos em cenários de segundo turno

Read more »

Candidato outsider Abelardo de la Espriella desafia establishment na ColômbiaAbelardo de la Espriella, advogado milionário e outsider político, está em segundo lugar nas pesquisas para a presidência colombiana e pode vencer no segundo turno. Inspirado em Trump e Milei, ele propõe aliança militar com EUA, combate à esquerda e reformas liberais.

Read more »