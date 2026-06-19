Abelardo de la Espriella e a Vitória Conservadora na Colômbia: Promessas Ambiciosas frente aos Desafios da Governabilidade

Abelardo de la Espriella lidera as pesquisas para a presidência da Colômbia, representando uma onda conservadora na América Latina. O texto analisa suas propostas de governo, como reforma do Estado, megapresídios e erradicação de coca, e discute os obstáculos políticos e práticos que podem impedir sua implementação, além de comparar seu perfil com o de outros líderes regionais como Milei, Bukele e Noboa.

Abelardo de la Espriella emerge como o favorito para a presidência da Colômbia , consolidando uma possível vitória que strengthening o bloco conservador na América Latina.

Sua trajetória, marcada por uma campanha bem-sucedida que transformou um advogado milionário e professor de filosofia praticamente desconhecido em uma figura política central, contrasta com a falta de experiência política. O candidato, frequentemente comparado a figuras como Javier Milei na Argentina e Nayib Bukele em El Salvador, baseia sua plataforma em propostas ambiciosas que, embora populares, geram ceticismo quanto à sua viabilidade prática e à governabilidade de um eventual governo.

Suas ideias principais incluem uma reforma integral do Estado com corte de 40% nos gastos, a eliminação de ministérios considerados inúteis e a demissão em massa de servidores públicos, a construção de dez megapresídios em áreas de selva, a erradicação de 330 mil hectares de plantações de coca por meio de fumigações em larga escala, a extinção da Jurisdição Especial da Paz e a implementação de uma legislação temporária especial para enfrentar o crime. Tais propostas enfrentariam resistência significativa no Congresso e na Corte Constitucional, onde falta a De la Espriellar uma base sólida de apoio, mesmo com uma possível aliança com o Centro Democrático, partido tradicional de direita liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe.

A realidade colombiana, com suas complexas articulações entre tráfico de drogas, remanescentes guerrilheiros e uma estrutura estatal robusta, difere consideravelmente dos contextos de El Salvador e Argentina, o que torna a simples replicação desses modelos questionável. Outro fator que pesa é a saúde do rival Gustavo Petro Cepeda, que perdeu fôlego no primeiro turno e foi prejudicado na reta final pela revelação de um câncer de cólon com recidiva, informação que omitiu.

A tendência das pesquisas aponta para a eleição de De la Espriella, mas a concretização de seu programa dependerá de habilidades negociais que ainda não demonstrou e de um teste de realidade que, segundo analistas, deve reduzir drasticamente o escopo de suas promessas. O exemplo do equatoriano Daniel Noboa, jovem milionário com plataforma similar de combate ao crime e apoio dos EUA, mostra como os problemas de segurança podem se revelar mais intransigentes do que o esperado, ressalvada a exceção de Bukele, que dispõe de uma supermaioria parlamentar.

Assim, mais do que uma aparência cuidadosa e discursos inflamados, De la Espriella precisará de capital político e capacidade de articulação que não possui atualmente para transformar suas promessas libertárias em ações de governo





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