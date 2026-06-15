Abdulrahman Al-Jassim é escolhido para apitar um jogo da Copa do Mundo de 2026

O árbitro Abdulrahman Al-Jassim foi escolhido para apitar um jogo da Copa do Mundo de 2026. Ele estará acompanhado por Taleb Almarri e Saoud Almaqaleh, enquanto Abongile Tom e Zakhele Siwela atuarão como quarto árbitro e árbitro de vídeo, respectivamente.

O árbitro Abdulrahman Al-Jassim foi escolhido para apitar um jogo da Copa do Mundo de 2026. Ele estará acompanhado por Taleb Almarri e Saoud Almaqaleh , enquanto Abongile Tom e Zakhele Siwela atuarão como quarto árbitro e árbitro de vídeo, respectivamente.

Abdulrahman Al-Jassim já participou da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, e agora está preparado para apitar um jogo da Copa do Mundo de 2026. A equipe portuguesa, liderada por Roberto Martínez, está se preparando para o torneio e já anunciou sua convocação. O zagueiro Rúben Dias, que foi expulso em uma partida da Copa do Mundo de 2022, está presente na atual convocação e deve estar disponível para jogar.

Outra curiosidade é que o goleiro Diogo Costa e o lateral Diogo Dalot, ambos chamados pelo técnico Roberto Martínez, estavam presentes em um jogo pelas categorias de base da seleção portuguesa. O árbitro Abdulrahman Al-Jassim já apitou dois jogos de uma equipe brasileira e agora está preparado para apitar um jogo da Copa do Mundo de 2026. A seleção portuguesa fará seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.

A equipe está se preparando para o torneio e já anunciou sua convocação. O técnico Roberto Martínez está confiante na capacidade da equipe e está preparado para o desafio. A seleção portuguesa está se preparando para o torneio e já anunciou sua convocação. O técnico Roberto Martínez está confiante na capacidade da equipe e está preparado para o desafio





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abdulrahman Al-Jassim Copa Do Mundo De 2026 Taleb Almarri Saoud Almaqaleh Abongile Tom Zakhele Siwela

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arda Güler lidera geração da Turquia em retorno à Copa do MundoJoia do Real Madrid carrega as esperanças turcas na estreia do Grupo D, enquanto dúvidas sobre sua condição física aumentam a expectativa para o confronto em Vancouver

Read more »

Saiba como estará o tempo na estreia do Brasil na Copa do MundoSeleção estreia na Copa às 18h em Nova Jersey (19h de Brasília)

Read more »

Copa do Mundo de 2026: Brasil pronto para enfrentar as melhores seleções do mundoA Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar e o Brasil está pronto para enfrentar as melhores seleções do mundo. A programação da competição inclui quatro partidas válidas pelos grupos E e F, com a Costa do Marfim enfrentando o Equador às 20h00.

Read more »

TUDÃO DA COPA DO MUNDO: SIGA O DIA 4 DA COPA E AS NOTÍCIAS DA SELEÇÃOÚltimas notícias, estatísticas e comentários em tempo real | LANCE!

Read more »