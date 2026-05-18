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ABDE da SNF comandará mesa central da ALIDE na 56ª Assembleia Geral

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ABDE da SNF comandará mesa central da ALIDE na 56ª Assembleia Geral
AssunçãoParaguaiALIDE
📆5/18/2026 3:38 PM
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A ABDE, que representa o SNF, irá liderar uma das mesas centrais da 56ª Assembleia Geral da ALIDE, que ocorrerá entre os dias 20 e 22 de maio, em Assunção, Paraguai. Durante a programação, André Godoy, diretor executivo da ABDE, moderará uma sessão sobre ‘Soberanía Tecnológica y Energética en América Latina en el Contexto Actual’, reunindo representantes de bancos de desenvolvimento e instituições financeiras da América Latina para debater estratégias de financiamento voltadas à inovação, transição energética, infraestrutura e fortalecimento produtivo regional.

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), que representa o Sistema Nacional de Fomento ( SNF ), irá comandar uma das mesas centrais da 56ª Assembleia Geral da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento ( ALIDE ), que ocorre entre os dias 20 e 22 de maio, em Assunção , no Paraguai .

Durante a programação, o diretor executivo da entidade, André Godoy, irá moderar a sessão ‘Soberanía Tecnológica y Energética en América Latina en el Contexto Actual’. O debate reunirá representantes de bancos de desenvolvimento e instituições financeiras da América Latina para discutir estratégias de financiamento voltadas à inovação, transição energética, infraestrutura e fortalecimento produtivo regional. Entre os participantes está

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