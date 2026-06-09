A visão profética de Keynes sobre jornadas de trabalho curtas e abundância econômica

Em 1930, John Maynard Keynes previu que o progresso tecnológico permitiria jornadas de trabalho de apenas 15 horas semanais, libertando a humanidade da escassez e dando lugar a uma vida dedicada à arte de viver.

Em 1930, em meio à Grande Depressão que assolava o mundo, o economista britânico John Maynard Keynes escreveu um ensaio visionário intitulado 'Possibilidades Econômicas para Nossos Netos'.

Nele, Keynes desafiava o pessimismo de sua época, argumentando que a crise não representava um declínio permanente do capitalismo, mas sim uma fase de transição impulsionada pela rápida evolução tecnológica. Para ele, a humanidade estava prestes a resolver seu maior problema histórico: a escassez econômica.

Com base no crescimento observado desde a Revolução Industrial, Keynes previu que, em cerca de cem anos, os países mais desenvolvidos alcançariam um nível de riqueza tão elevado que as necessidades materiais básicas seriam amplamente satisfeitas, reduzindo a centralidade do trabalho na vida das pessoas. Keynes acreditava que o progresso tecnológico permitiria produzir cada vez mais bens e serviços com cada vez menos trabalho humano.

Embora isso pudesse gerar desemprego tecnológico no curto prazo, como ele mesmo alertou, no longo prazo a sociedade poderia manter ou até elevar seu padrão de vida trabalhando muito menos horas. Ele imaginava jornadas de trabalho de apenas quinze horas semanais, liberando tempo para o lazer, a cultura e o desenvolvimento pessoal. Nesse novo cenário, valores como a arte de viver, a convivência e o prazer ganhariam mais importância do que a acumulação de riqueza.

Keynes via isso como uma oportunidade para a humanidade se dedicar a atividades mais elevadas, em vez de apenas lutar pela sobrevivência. A economista Patrícia Pelatieri, diretora-adjunta do DIEESE, destaca que o ensaio foi apresentado em uma conferência em 1928, ampliado em Madri em 1930 e publicado no mesmo ano. O sociólogo Paulo Niccoli Ramirez, professor da FESPSP e ESPM, explica que Keynes confrontou o dogma da economia clássica de que mais trabalho gera mais riqueza.

Para Keynes, o aumento da produtividade possibilitaria reduzir a jornada de trabalho e melhorar a qualidade de vida, com o lazer impulsionando também o consumo. Como ele escreveu: 'Os aguerridos fazedores de dinheiro podem levar-nos todos nós junto a eles no colo da abundância econômica. Mas serão aquelas pessoas que podem manter viva e cultivar em uma perfeição mais completa a arte da vida em si que poderão desfrutar a abundância quando ela vier.

' Essa visão permanece relevante hoje, quando debates sobre redução da jornada de trabalho e automação ganham força. Keynes nos lembra que o objetivo final da economia não é apenas produzir mais, mas permitir que as pessoas vivam melhor, com mais tempo para o que realmente importa





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