A Ucrânia registra avanços territoriais e utiliza a superioridade em drones de médio alcance para desestabilizar a logística russa, enquanto as tropas de Moscou enfrentam exaustão física e psicológica.

A situação no campo de batalha ucraniano tem apresentado mudanças significativas, conforme relatado por oficiais na linha de frente. Kyrylo Bondarenko, integrante da unidade de sistemas aéreos não tripulados conhecida como Lazar’s Group, destaca que o ânimo das tropas russas está em declínio visível.

Segundo Bondarenko, a exaustão dos combatentes de Moscou é evidente, sugerindo que a Ucrânia conseguiu alterar a dinâmica do confronto, especialmente nas proximidades de Zaporizhzhia. Dados recentes do Institute for the Study of War, monitor de conflitos sediado nos Estados Unidos, corroboram essa percepção ao indicar que, no último mês, Kiev conseguiu libertar mais território do que a Rússia foi capaz de conquistar.

Embora a Rússia ainda mantenha o controle de aproximadamente vinte por cento do território ucraniano, essa reversão na tendência de perdas territoriais é um marco importante desde a incursão ucraniana em Kursk, em agosto de 2024. Essa mudança de cenário impacta diretamente a narrativa construída pelo presidente Vladimir Putin, que consistentemente afirma que a vitória russa é inevitável.

A estratégia de Moscou baseava-se na ideia de que o avanço lento, porém constante, levaria eventualmente à captura total da região do Donbas. No entanto, a realidade dos fatos mostra que esses progressos foram extremamente custosos em termos de vidas humanas e recursos materiais. Christina Harward, do ISW, explica que Putin utiliza uma espécie de guerra cognitiva para tentar convencer as potências ocidentais de que apoiar a Ucrânia é um esforço inútil, pressionando Kiev a ceder às exigências russas.

Essa tática de desinformação visou abalar a confiança de líderes internacionais, incluindo figuras políticas nos Estados Unidos, que em diversos momentos questionaram a capacidade de resistência ucraniana. Do ponto de vista estatístico e militar, as perdas russas atingiram níveis alarmantes. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, afirmou que os meses de março e abril foram recordes em termos de baixas inimigas, com a eliminação de cerca de trinta e cinco mil soldados russos em cada um desses meses.

Relatórios de inteligência ocidental confirmam que a taxa de baixas de Moscou oscila entre trinta e trinta e cinco mil homens mensalmente. Essa hemorragia de pessoal compromete a capacidade da Rússia de sustentar operações ofensivas de larga escala, forçando o exército russo a adotar táticas de infiltração e a criar a ilusão de progressos que não se sustentam na prática. O fator determinante para esses sucessos recentes é a superioridade tecnológica da Ucrânia no uso de drones.

A estratégia de Kiev evoluiu de ataques de curto alcance para uma abordagem mais sofisticada de médio e longo alcance. Atualmente, a prioridade máxima, conforme indicado pelo presidente Volodymyr Zelensky, é o ataque a alvos de logística militar, incluindo depósitos de munição, postos de comando e sistemas de defesa aérea. Ao desestabilizar a cadeia de suprimentos russa, a Ucrânia consegue retardar e dificultar significativamente a movimentação de tropas e equipamentos no front.

O aumento na produção e a ampliação de contratos para a fabricação desses drones têm sido fundamentais para manter a pressão constante sobre o inimigo. No terreno, a saturação de drones tornou a linha de frente um ambiente extremamente perigoso, onde qualquer movimento é detectado e atacado quase instantaneamente. Para as forças russas, essa imobilidade é especialmente prejudicial, pois impede a retomada da tática de avanço lento.

Analistas observam que as tropas russas frequentemente relatam a captura de aldeias para seus comandantes, mas são rapidamente expulsas pelas forças ucranianas. A coordenação entre a infantaria, que segura as posições, e os operadores de drones, que atacam as tentativas de infiltração, tem permitido que a Ucrânia recupere áreas anteriormente perdidas em Zaporizhzhia, consolidando uma nova fase de resistência e contra-ataque





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