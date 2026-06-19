Especialistas discutem como explicar para crianças e adolescentes o valor da vida, destacando que sua importância reside na sua finitude e nas experiências cotidianas.

A vida tem valor justamente porque ela é limitada: como falar sobre o sentido da vida com seu filho? Como explicar para crianças e adolescentes que a vida tem valor?

Um filósofo e duas psicólogas compartilham reflexões. Vivemos em uma época que mede o sucesso por números: seguidores, curtidas, salários. Mas não é isso que torna uma existência valiosa, diz filósofo. Especialistas discutem como explicar para crianças e adolescentes o valor da vida, destacando que sua importância reside na sua finitude e nas experiências cotidianas.

Eles afirmam que a vida é valiosa por ser única e por oferecer oportunidades de amar e aprender. Ensinar isso envolve mostrar que o valor não está apenas em grandes conquistas, mas também em momentos simples e significativos, mesmo diante das dificuldades. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

A pergunta desta semana me emocionou muito. Talvez tenha sido a mais profunda que recebemos desde que começamos a fazer esta newsletter, há sete meses. A mãe que a enviou não contou a idade do filho, nem o que a levou a buscar essa resposta. Pedimos ajuda a um filósofo e duas psicólogas para responder à questão pensando em crianças e adolescentes de diferentes idades.

Confesso que me emocionei de novo ao ler e ouvir suas reflexões. Eles trazem pensamentos que podem ajudar muitos adultos com suas próprias questões por aí. De forma definitiva, o valor da vida não é uma fórmula matemática, uma lei da natureza ou uma verdade que possa ser colocada dentro de um livro. É uma descoberta que atravessa gerações.

Nós valorizamos um abraço porque ele termina. Valorizamos uma conversa porque ela não dura para sempre. Valorizamos a infância porque sabemos que ela passa. Se tudo fosse eterno e garantido, pouca coisa teria importância.

Também é importante ensinar que o valor da vida não está apenas nas grandes conquistas. Vivemos em uma época que mede o sucesso por números: seguidores, curtidas, salários, diplomas. Mas. Ela se torna valiosa porque foi capaz de amar, aprender, cuidar, construir vínculos e deixar marcas positivas na vida de outras pessoas.

A Filosofia nos mostra que o ser humano passa grande parte da vida perguntando qual é o sentido de existir. Talvez a pergunta mais importante não seja





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