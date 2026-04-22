A urgência da estabilidade econômica para conter a volatilidade do real

Análise sobre como a instabilidade fiscal e a falta de previsibilidade econômica mantêm o Brasil em um ciclo vicioso de volatilidade cambial, prejudicando investimentos e o crescimento de longo prazo.
A economia brasileira enfrenta um desafio estrutural que transcende a simples flutuação de preços no mercado internacional: a crônica e elevada volatilidade cambial . Diferente do que sugerem setores que clamam por um intervencionismo estatal constante para manipular a taxa de câmbio em prol de exportações artificiais, o problema real reside na incapacidade do país em oferecer um ambiente macroeconômico estável. A instabilidade do real, quando comparada a outras economias emergentes, revela um sintoma de um sistema que falha em garantir previsibilidade, sendo que o desvio-padrão da cotação frente ao dólar supera vastamente a média global. Este cenário não é apenas um problema financeiro, mas um gargalo ao desenvolvimento nacional, uma vez que inibe decisões de investimento de longo prazo e torna a gestão empresarial uma tarefa de extrema complexidade, especialmente para aquelas empresas dependentes de insumos importados.
O impacto dessa oscilação é sentido em todos os estratos da economia. Para as empresas, a imprevisibilidade sobre o custo de suas operações dolarizadas, somada à escassez e ao alto custo de instrumentos de proteção, como os derivativos de longo prazo, cria um desestímulo direto à expansão da capacidade produtiva e à vinda de capitais estrangeiros, cruciais para a infraestrutura. O Banco Central, embora disponha de ferramentas de intervenção, possui uma capacidade limitada de atuação, sendo seus instrumentos eficazes apenas para mitigar efeitos psicológicos de curtíssimo prazo, como movimentos de manada, e não para sanar a raiz da instabilidade. A tentativa de resolver o problema apenas via política monetária, com aumentos expressivos de juros, tem demonstrado resultados contraproducentes, alimentando o risco de que o diferencial de taxas crie um efeito colateral onde o capital especulativo, sensível a qualquer alteração de risco, exacerbe a fuga de recursos e a volatilidade.
Para fechar definitivamente as torneiras que alimentam essa instabilidade, o Brasil necessita de uma guinada em sua política fiscal. A atual trajetória, marcada por metas pouco críveis e um arcabouço complexo que não oferece clareza aos investidores, é o principal vetor de insegurança. Projetar ajustes fiscais robustos sem promover as reformas estruturais necessárias — incluindo a revisão de vinculações constitucionais de despesas e o controle de gastos de caráter permanente — é um exercício de otimismo que não encontra respaldo na realidade econômica. O mercado financeiro reage com ceticismo a metas irreais, e esse descrédito se reflete imediatamente no câmbio. A verdadeira estabilidade cambial virá da convergência entre uma responsabilidade fiscal rigorosa, previsibilidade nas regras do jogo e a redução da dependência do capital de curto prazo. Somente através de um compromisso genuíno com o equilíbrio das contas públicas, desvinculado de artifícios temporários, o Brasil conseguirá reduzir sua prêmio de risco e pavimentar o caminho para um crescimento sustentável, deixando de ser um refém das flutuações voláteis da sua própria moeda no mercado global.
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