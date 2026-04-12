A Troca de Guarda nos Estados: Desafios e Incógnitas Após a Onda de Reeleições de 2022

A onda de reeleições em 2022 trouxe novos desafios para os estados. Com muitos governadores impossibilitados de buscar um terceiro mandato, a sucessão abriu uma corrida pelo poder, com vices assumindo e buscando se consolidar em tempo recorde. Minas Gerais e outros estados ilustram as dificuldades, com novos governantes enfrentando o desafio de se apresentar ao eleitorado e superar as lacunas deixadas por seus antecessores.

As eleições de 2022 marcaram um momento histórico com uma onda expressiva de re eleições nos estados brasileiros. Dos vinte governadores que buscaram a renovação de seus mandatos, impressionantes dezoito foram bem-sucedidos, resultando em uma taxa recorde de 90%. Essa alta taxa de reconduções criou um cenário em que muitos governantes, impedidos pela legislação de buscar um terceiro mandato consecutivo, se viram na obrigação de passar o bastão político para seus sucessores em 2026.

Em resposta a essa situação, onze chefes de Executivos estaduais renunciaram nos últimos meses, abrindo caminho para novas ambições políticas e desencadeando uma corrida pelo poder com resultados incertos. Essa movimentação gerou uma disputa de curto prazo, com nove vices assumindo o posto principal já com o objetivo de garantir a renovação do mandato nas próximas eleições de outubro. No entanto, o desafio para esses novos governadores é considerável: eles terão apenas seis meses para se apresentar ao eleitorado, consolidar suas bases e demonstrar sua capacidade de liderança para assegurar sua permanência no cargo. \Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país e tradicionalmente um estado chave nas disputas presidenciais, ilustra bem as dificuldades enfrentadas pelos novos governantes. Mateus Simões (PSD), empossado há poucas semanas, luta para se firmar nas pesquisas de intenção de voto, oscilando entre o quarto e o quinto lugar e sem alcançar dois dígitos. Mesmo com o apoio de Romeu Zema (Novo), ex-governador com alta aprovação, essa sinergia não se traduziu em apoio eleitoral para Simões. Ciente dos desafios, Simões iniciou uma estratégia de aproximação com a população, transferindo provisoriamente a capital para diversas regiões do estado, com eventos e anúncios de programas e obras. No entanto, ele enfrenta o desafio de superar as lacunas deixadas por Zema, que, apesar de ter sido eleito com uma plataforma alinhada ao bolsonarismo, fez pouco para melhorar os indicadores sociais e não construiu alianças sólidas com os prefeitos. Segundo Eduardo Grin, cientista político da FGV-SP, a falta de entregas efetivas à população e a ausência de apoio municipal dificultam a consolidação de qualquer estratégia política. A situação de Simões é emblemática de uma tendência mais ampla, com outros estados enfrentando desafios semelhantes. \Em outros estados, a situação dos sucessores também é desafiadora, mesmo em locais onde os ex-governadores desfrutavam de alta aprovação. No Pará, por exemplo, apesar da aprovação de 79% de Helder Barbalho (MDB), sua sucessora, Hana Ghassan (MDB), ainda não conseguiu decolar nas pesquisas e enfrenta uma disputa acirrada. No Espírito Santo, apesar da aprovação de 79% de Renato Casagrande (PSB), seu aliado Ricardo Ferraço (MDB) também enfrenta dificuldades. Em contrapartida, em Goiás, Daniel Vilela (MDB) desfruta de uma situação mais favorável, herdando o prestígio de Ronaldo Caiado (PSD) e liderando as pesquisas eleitorais com folga. Além disso, a troca de guarda nos estados produziu situações inusitadas, como no Rio de Janeiro, onde a renúncia do governador Cláudio Castro (PL) criou um vácuo de poder, com o presidente do Tribunal de Justiça assumindo interinamente o cargo. No Amazonas, a renúncia conjunta do governador e vice obrigou o presidente da Assembleia Legislativa a assumir o cargo, com a possibilidade de disputar a eleição ou buscar outros caminhos políticos. O principal desafio dos neogovernadores é o desconhecimento do eleitorado, com muitos vices tendo baixa exposição durante o mandato e enfrentando dificuldades para se apresentar ao eleitorado. Em Minas Gerais, 36% dos eleitores não conhecem Mateus Simões o suficiente para votar nele, e no Pará, a situação de Hana Ghassan é similar, demonstrando a necessidade de uma intensa estratégia de comunicação e aproximação com a população





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eleições Reeleição Governadores Vices Sucessão Minas Gerais Pará Desafios Políticos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPCA sobe 0,88%, maior taxa para março desde 2022 e acima do teto das projeçõesA mediana de 32 projeções coletadas pelo Valor Data era de 0,76% de aumento no período

Read more »

Ação da Hapvida dispara mais de 10% após troca na gestãoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Análise: Europa troca carimbo no passaporte por dados biométricosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Guarda Civil Metropolitano atira e mata entregador durante abordagem perto do Ibirapuera, em São PauloO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Guarda Municipal prende homem com 12 cartões JAÉ e tornozeleira eletrônica desligada no Centro do RioGM-Rio apreendeu outro suspeito de ter furtado ferramenta avaliada em R$ 3,5 mil

Read more »

Entregador de app é morto por GCM em abordagem em SP; guarda é afastadoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »