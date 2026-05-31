A Tarefa de Seleção de Wason e os limites do raciocínio humano

O clássico experimento de Peter Wason revela como a tendência natural de buscar confirmação, em vez de refutação, pode levar a erros de lógica. A tarefa com cartas mostra que a maioria das pessoas falha em testes simples de raciocínio condicional, destacando o viés de confirmação.

O que é a 'tarefa de seleção de Watson' - e por que ela é um dos problemas de lógica mais desconcertantes da história do raciocínio .

Embora o nome e a descrição possam sugerir algo complexo, trata-se de um experimento surpreendentemente simples e incrivelmente revelador. O "Wason" por trás de tudo isso é o britânico Peter Wason, um dos psicólogos mais influentes e criativos do século 20. Ele tinha um estilo de trabalho pouco convencional, como relatou seu aluno e colaborador Philip Johnson-Laird: "Ele defendia que os psicólogos nunca deveriam saber ao certo por que estavam.

Em vez de partir de uma hipótese que precisava ser confirmada ou refutada, ele inventava experimentos e, com base nas observações geradas, formulava hipóteses.

" Depois, com o cachimbo na mão, ele explicava onde haviam se equivocado; sua aparência marcante combinava com a imagem que se tinha de Sherlock Holmes", recordou Johnson-Laird ao escrever o obituário de Wason em 2003. E o mais famoso dos experimentos que criou, porque mostrou que o raciocínio humano não era como se acreditava, foi a Tarefa de Seleção, que ele escreveu pela primeira vez há cerca de 60 anos e, desde então, tem sido um dos enigmas cognitivos mais estudados.

O experimento clássico apresenta quatro cartas: uma com a letra E, outra com a letra K, uma com o número 4 e outra com o número 7. Cada carta tem um lado com uma letra ou número e, no verso, há algo diferente (por exemplo, uma letra é sempre seguida de um número, ou vice-versa). A regra a ser testada é a condicional "Se houver uma vogal em um lado, então haverá um número par no outro lado".

A pergunta crucial: quais cartas você precisa virar para verificar se a regra é verdadeira? No experimento original, pouquíssimas pessoas, apenas cerca de 10%, resolveram o quebra-cabeça corretamente, ignorando a carta crucial e selecionando combinações incorretas. A chave é sempre ter em mente o que a regra diz: se houver uma vogal, então deve haver um número par. E: pode confirmar ou refutar a regra.

K: é irrelevante neste caso, pois a regra não diz nada sobre consoantes. 4: muitas pessoas se confundem, pois intuitivamente parece importante porque a regra menciona "números pares", mas não diz "se houver um número par, então há uma vogal". Se você virar a carta 4 e houver uma vogal, você apenas confirma, mas se houver uma consoante, não refuta. 7: esta é a carta crucial, pois é a única que pode refutar a regra.

Sendo um número ímpar, se o outro lado tiver uma vogal, ela destrói a regra imediatamente. Desde que Wason escreveu sobre este experimento em 1966, muitos estudos o replicaram, variando as letras e números ou substituindo-os por cores ou formas. O que foi revolucionário no trabalho de Wason foi converter antigas intuições filosóficas sobre as limitações da razão humana em fenômenos que podiam ser estudados experimentalmente.

Francis Bacon já havia observado, no século XVII, que a mente humana tende a favorecer as ideias que já acredita serem verdadeiras. Como escreveu em 1620: "O entendimento humano, uma vez que adotou uma opinião, atrai todo o resto para apoiá-la e concordar com ela". Bacon acreditava que as pessoas tendem naturalmente a buscar confirmação e ignorar tudo o que contradiz suas crenças: uma intuição que hoje parece surpreendentemente próxima do que chamamos de viés de confirmação.

Muitos outros perceberam o mesmo, mas talvez a influência filosófica mais importante sobre Wason tenha sido Karl Popper. Ele sustentava que "a ciência não consiste em encontrar confirmações, mas em eliminar o erro.

" Em sua visão, a investigação científica deveria concentrar-se em buscar provas decisivas que pudessem refutar uma teoria, em vez de acumular exemplos que a apoiassem. Foi justamente isso que fascinou Wason: que, ao se deparar com problemas simples de raciocínio, a maioria das pessoas parecia fazer espontaneamente o contrário. Esse contraste não era uma vaga intuição: alguns anos antes, ele já havia começado a explorar essa mesma ideia com outro experimento igualmente simples e um tanto lúdico.

No problema 2-4-6, os participantes são informados de que existe uma regra oculta que gera sequências de três números. Sua tarefa é descobri-la. Os participantes são solicitados a propor outras sequências de três números para tentar deduzir a regra, e o experimentador informa se a sequência se encaixa ou não na regra.

A maioria das pessoas, quase imediatamente, formulou uma hipótese, como "a regra é somar 2", ou algo semelhante: "contar múltiplos", "somar os dois primeiros números para obter o terceiro". Mas nenhuma delas realmente testou a regra. Todas permaneceram dentro do mesmo tipo de exemplo que já parecia válido. Por exemplo, se a regra fosse "números em ordem crescente", quem pensou "somar 2" continuaria propondo sequências crescentes, o que nunca refutaria a hipótese.

Apenas aqueles que propõem sequências como 2, 4, 7 (que não são em ordem crescente) ou 10, 15, 20 (que não seguem a soma de 2) têm chance de descobrir a verdadeira regra. Wason percebeu que as pessoas têm uma forte tendência a buscar confirmação, não refutação. Isso não é apenas uma curiosidade de laboratório: tem implicações profundas para como tomamos decisões, avaliamos evidências e até como a ciência é feita.

O legado de Peter Wason é, portanto, entender que nosso raciocínio cotidiano muitas vezes falha porque preferimos confirmar o que já sabemos, em vez de questionar e testar os limites de nossas crenças





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