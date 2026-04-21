A sombra do golpismo: A candidatura de Flávio Bolsonaro e o desafio à democracia

Análise sobre como a candidatura de Flávio Bolsonaro representa a continuidade dos ideais autoritários de seu pai e coloca em risco a estabilidade das instituições democráticas brasileiras.

A trajetória política de Flávio Bolsonaro , consolidada sob a sombra do projeto autocrático de seu pai, impõe ao cenário brasileiro uma reflexão que transcende as costumeiras pautas de economia e gestão pública. Enquanto setores da elite financeira buscam vislumbrar em seu discurso um compromisso com ajustes fiscais ou reformas estruturais, a realidade factual da sua plataforma eleitoral aponta para um perigo institucional concreto e imediato.

Flávio não se posiciona como um gestor que busca otimizar a máquina pública, mas sim como o herdeiro direto de um legado que utilizou o aparato estatal para atentar contra a estabilidade democrática do país. A sua prioridade declarada, que consiste na obtenção de um indulto para o pai e na anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, revela que a sua atuação parlamentar está alinhada à proteção de um projeto autoritário que nunca foi abandonado, mas apenas aguarda oportunidade para se recompor. É fundamental revisitar a história recente para compreender a gravidade desta candidatura. O governo Bolsonaro não foi um período de normalidade democrática interrompida por erros administrativos, mas sim um longo processo de crime continuado. A célebre reunião ministerial de 22 de abril de 2020, que completa seis anos, permanece como o símbolo definitivo dessa gestão. Enquanto o país enfrentava o início de uma crise sanitária sem precedentes, que viria a dizimar 700 mil vidas, o núcleo do governo estava preocupado com a instrumentalização da Polícia Federal, com a subversão das leis ambientais e com a repressão a governadores e prefeitos que tentavam conter o avanço do vírus. A atitude de Bolsonaro, marcada por uma paranoia institucional e pela completa ausência de empatia, consolidou o DNA da família: uma postura de enfrentamento constante contra o Supremo Tribunal Federal e os pilares da República. Ignorar esse passado em prol de uma suposta agenda liberal é um erro histórico que custou caro ao Brasil. A tese de que Flávio Bolsonaro seria um candidato viável caso apresentasse um plano de metas econômicas ignora que a economia, sob o bolsonarismo, serviu apenas como fachada para uma prática iliberal. Assim como o seu pai, Flávio já deu sinais explícitos de que não hesitaria em utilizar medidas de força para dobrar instituições, caso elas se tornassem empecilhos para o seu plano de poder. O embate político atual não se resume a escolher entre diferentes formas de gerir o Orçamento da União, mas sobre a própria sobrevivência do regime democrático. A democracia brasileira encontra-se em um estado de vigilância constante, e a continuidade desse projeto familiar no Senado representa a cristalização de uma ameaça que não pode ser mitigada por discursos de campanha ou propostas de tesouradas em despesas públicas. A História não permite que se alegue ignorância sobre o modus operandi desse grupo, e a negligência diante desses fatos seria, novamente, o prelúdio de uma tragédia cujas consequências o país ainda tenta superar





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