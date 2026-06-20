A Seleção Brasileira precisa de pontos para avançar na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, pressionada pela necessidade de somar pontos para avançar na Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19), diante do Haiti , pressionada não apenas pela atuação abaixo das expectativas na estreia contra o Marrocos, mas também pela necessidade de somar pontos para encaminhar a classificação à fase mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

Com o empate por 1 a 1 no primeiro compromisso, o Brasil soma apenas um ponto no Grupo C e não tem mais a possibilidade de garantir a vaga já na segunda rodada. Mesmo uma vitória sobre o Haiti deixaria a definição para a partida final da chave, contra a Escócia. Pelo novo formato do Mundial, avançam os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, além dos oito melhores terceiros colocados.

Isso amplia as chances de classificação, de acordo com a empresa de análise de dados Opta Analyst. Segundo 100 mil simulações realizadas pela empresa, equipes que terminam a fase de grupos com cinco ou seis pontos avançam em 100% dos casos. Com quatro pontos, a classificação acontece em 99,81% das simulações. A partir daí, as probabilidades diminuem.

Três pontos foram suficientes para avançar em 66,77% dos cenários analisados, enquanto dois pontos garantiram vaga em apenas 4,66% das simulações. Com apenas um ponto, a Seleção Brasileira estaria em uma situação confortável, chegando a quatro pontos e dependendo apenas de um resultado positivo ou até mesmo de uma combinação favorável na última rodada para confirmar a vaga.

Por outro lado, um novo empate levaria a equipe aos dois pontos e aumentaria consideravelmente a pressão para o confronto contra os escoceses. Já uma derrota deixaria o Brasil com apenas um ponto e próximo de uma eliminação precoce, cenário que obrigaria a equipe a vencer na rodada final e ainda torcer por resultados paralelos. As simulações apontam que três pontos são o chamado 'número mágico' desta Copa.

Em um torneio com 48 seleções e oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados, alcançar essa marca com saldo de gols positivo costuma ser suficiente para seguir adiante. Ainda assim, o caminho mais seguro para a Seleção passa por somar ao menos quatro pontos e evitar depender dos critérios de desempate para os comandados de Carlo Ancelotti. Uma vitória pode não garantir a classificação matematicamente, mas deixará o Brasil muito próximo da próxima fase





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