A cidade de Bernardsville, no estado de Somerset, é um local pacato e bucólico que acolhe a Seleção Brasileira de futebol durante a Copa do Mundo. A delegação está hospedada no hotel The Ridge, que fica a 10 minutos do centro de treinamento, localizado em Morristown, e menos de 30 minutos do MetLife Stadium, onde o Brasil fará a estreia com o Marrocos.

A cidade de Bernardsville , no estado de Somerset, é um local pacato e bucólico que acolhe a Seleção Brasileira de futebol durante a Copa do Mundo.

O bairro de Basking Ridge, onde a delegação está hospedada, é um local movimentado, mas com arquitetura charmosa e um antigo cinema de rua. A estação de trem central, construída em pedra e inaugurada há mais de 120 anos, é um ponto turístico importante da região. O topo dos postes ostenta imagens de veteranos da Segunda Guerra e da Guerra do Vietnã, demonstrando o orgulho da cidade pelos soldados que lutaram pela liberdade.

A privacidade da delegação é garantida, pois o hotel The Ridge, onde a Seleção está hospedada, fica a 10 minutos do centro de treinamento, localizado em Morristown, e menos de 30 minutos do MetLife Stadium, onde o Brasil fará a estreia com o Marrocos. Além disso, a delegação está afastada da cidade, e o único acesso possível é por veículos, o que garante a privacidade da equipe.

A cidade de Bernardsville é um local perfeito para a Seleção Brasileira se preparar para a Copa do Mundo, pois tudo fica próximo, e a privacidade é garantida. A delegação está em uma rodovia que é acessada apenas por veículos, e nenhum deles pode ficar mais do que alguns segundos, senão é convidado a se retirar por algum policial local.

A Seleção Brasileira está em uma situação ideal para se preparar para a Copa do Mundo, e a cidade de Bernardsville é um local pacato e bucólico que acolhe a equipe com orgulho





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