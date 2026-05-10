A pesquisa nacional por amostragem de domicílios (PNAD) revelou que a renda média do brasileiro atingiu um recorde, mas a desigualdade no país continua crescendo. A professora de economia Carla Beni da FGV atribui esse abismo social à estrutura de juros vigente no Brasil.

A renda média do brasileiro bateu recorde, mas a desigualdade no país continua crescendo. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgados pelo IBGE.

Para Carla Beni, professora de economia da FGV, a estrutura de juros vigente no Brasil é um dos principais fatores que aprofundam esse abismo social. Em entrevista ao Agora CNN deste sábado (9), Beni explicou que o dado de renda média de R$ 3.367 contempla a soma de todas as fontes de rendimento: trabalho, aposentadoria, benefícios sociais, aluguéis, pensões e rendimentos de aplicações financeiras.

'Houve aumento de renda independente se era mais rico ou mais pobre, mas a diferença de um para o outro é muito grande', afirmou. Segundo a professora, esses dados indicam que a sociedade brasileira pode ser dividida em dois grupos: quem gasta mais do que ganha e quem gasta menos do que ganha. Ela explica que esse segundo grupo com sobra de renda costuma aplicar essa sobra no mercado financeiro.

Com uma taxa Selic a dois dígitos há quatro anos, essa pessoa obtém rendimentos expressivos, amplificados ainda pelo mecanismo dos juros compostos.

'Isso acentua a desigualdade. Se você precisar de um empréstimo, você paga muito mais caro do que deveria. E quem tem uma aplicação financeira, recebe mais até do que deveria, porque tem o benefício da taxa e mais o juro composto', completa a professora. Outros fatores Beni cita que outro fator determinante para a desigualdade é o nível de instrução.

De acordo com dados apresentados pela professora da FGV, um trabalhador com ensino superior completo recebe, em média, R$ 6.947, enquanto um trabalhador sem instrução recebe R$ 1.518. Além disso, a professora apontou que a inflação sobre bens essenciais, como alimentos, impacta de forma desproporcionalmente maior o orçamento das famílias mais pobres. O endividamento com jogos e apostas também foi citado como um problema crescente: 'As pessoas estão, literalmente, comprando menos comida por causa do endividamento com jogos', alertou.

Sobre os benefícios sociais, Beni ressaltou que mais de 60% dos postos de trabalho gerados no ano passado foram ocupados por beneficiários do Bolsa Família, o que demonstra que receber o benefício não impede o trabalhador de estar no mercado formal. Em relação ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), a professora apontou um crescimento acima do esperado, atribuído tanto à inclusão de novas condições de saúde elegíveis ao benefício quanto a um volume expressivo de ações judiciais que garantiram o acesso ao BPC para um número crescente de pessoas.

Ao ser questionada sobre as diferenças de renda entre as regiões do país, Beni esclareceu que o desempenho destacado do Centro-Oeste se deve, essencialmente, ao Distrito Federal.

'Se você separar, o Distrito Federal vem em primeiro lugar com uma renda de mais de 4 mil reais, depois vem São Paulo e depois o Rio Grande do Sul', explicou.





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