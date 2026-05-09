O desfile de 9 de maio, tradicionalmente usado para demonstrar o poder militar da Rússia, não contou com tanques ou equipamentos militares. Em vez disso, viu a participação em praça pública de mísseis balísticos intercontinentais, novos submarinos nucleares, sistema de mísseis terra-ar e outras armas. As tropas ucranianas presentes marcharam e se ajoelharam ao presidente russo, Vladimir Putin.

A Rússia realizou no sábado, 9 de maio, seu desfile do Dia da Vitória mais discreto em anos, em função da ameaça de ataque da Ucrânia .

O desfile em honra da vitória soviética sobre a Alemanha nazista e da homenageiação de 27 milhões de cidadãos soviéticos que morreram, incluindo muitos da Ucrânia, ocorreu na Praça Vermelha e foi visto ao vivo pela televisão estatal. As armas exibidas incluíam mísseis balísticos intercontinentais, novos submarinos nucleares, sistemas de mísseis terra-ar e drones.

Soldados e marinhheiros, alguns deles ucranianos, marcharam e se ajoelharam ao presidente russo Vladimir Putin enquanto ele assistia sentado ao lado de veteranos russos e tropças norte-coreanas. Donald Trump anunciou um cessar-fogo de três dias, apoiado pelo Kremlin e por Kiev, para tentar minimizar as violações das tréguas unilaterais declaradas. A Ucrânia 'permitiu' que o desfile prosseguisse e afirmou que as armas ucranianas não teriam como alvo a Praça Vermelha





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