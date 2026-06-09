A Pinakotheke Inaugura Nova Galeria de Arte em São Paulo

A Pinakotheke, uma instituição cultural que se dedica à pesquisa, preservação e divulgação da arte brasileira, inaugurou sua mais nova galeria de arte em São Paulo. A exposição reúne obras de artistas famosos como Tarsila do Amaral, Picasso, Dalí, Magritte, Chagall, Miró e Maria Martins. O restauro do casarão foi uma operação multidisciplinar que envolveu equipes de estrutura, iluminação e segurança.
A Pinakotheke , uma instituição cultural que se dedica à pesquisa, preservação e divulgação da arte brasileira , inaugurou sua mais nova galeria de arte em São Paulo .
Localizada em um casarão histórico, a Pinakotheke foi restaurada após cerca de um ano de obras e agora oferece uma área expositiva de 180 metros quadrados. A entrada é gratuita e a exposição reúne obras de artistas famosos como Tarsila do Amaral, Picasso, Dalí, Magritte, Chagall, Miró e Maria Martins. A Pinakotheke também tem unidades em Fortaleza e Rio de Janeiro, onde há uma livraria.
O restauro do casarão foi uma operação multidisciplinar que envolveu equipes de estrutura, iluminação e segurança. O arquiteto Luciano revelou que a casa recebeu reforços metálicos em toda a sua extensão e que os pisos que tinham sido sobrepostos foram retirados para chegar a uma laje problemática. A equipe também conversou com uma pessoa que viveu no casarão durante a infância e que testemunhou o processo de restauração.
A grande protagonista na casa é a arte, e a arquitetura é submetida à arte. O desenho interno do projeto foi concebido a partir do próprio circuito expositivo, o que acabou conferindo ao casarão a atmosfera de uma coleção privada. As áreas de exposição da nova Pinakotheke se distribuem por dois andares principais, enquanto um pavimento inferior abriga o escritório e uma biblioteca com peças de mobiliário de destaque.
A serralheria original foi um dos elementos mais valorizados por Luciano durante o restauro, mas muitas das esquadrias de madeira do térreo precisaram ser substituídas. O processo também reservou boas surpresas, como a descoberta de caixilhos de pinho de riga na antiga copa. A equipe foi capaz de recuperá-los e mantê-los devido à resistência da madeira. Em vez de construir um anexo tradicional, Luciano optou por um pavilhão independente que parece
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