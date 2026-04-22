Lionel Messi ainda detém números expressivos em LaLiga, mas Iago Aspas surge como ameaça real ao recorde do argentino. Confira a análise dos números e o panorama atual do campeonato espanhol.

Lionel Messi , mesmo após sua saída definitiva do Camp Nou, continua a escrever seu nome na história de LaLiga através de estatísticas que resistem ao tempo. O craque argentino ostenta a marca de 124 gols anotados na competição nacional após completar 30 anos de idade, ocupando o terceiro lugar no ranking histórico de artilheiros veteranos.

À sua frente, permanecem apenas duas lendas do futebol mundial: Cristiano Ronaldo, que lidera o quesito com 151 tentos, e o icônico Telmo Zarra, que acumulou 139 gols nesta mesma condição. No entanto, o posto de Messi está longe de ser garantido, pois enfrenta a ameaça iminente de um velho conhecido dos gramados espanhóis: Iago Aspas. O atacante do Celta de Vigo, aos 36 anos, já soma 122 gols após atingir a marca das três décadas e mantém um ritmo consistente que pode colocá-lo no pódio ainda nesta temporada. Iago Aspas tem se firmado como uma das figuras mais resilientes e produtivas do futebol espanhol. Recentemente, ele superou o lendário David Villa e tornou-se o jogador espanhol com mais participações diretas em gols em LaLiga durante o século XXI. Com um total de 237 participações, divididas entre 168 gols e 69 assistências, o ídolo do Celta prova que a técnica e o posicionamento inteligente são fundamentais para o sucesso a longo prazo. Enquanto Messi segue sua trajetória longe da Europa, Aspas continua sendo o motor criativo e o principal finalizador de uma equipe que ainda luta por objetivos importantes na tabela, como a busca por uma vaga em competições continentais, algo que ele persegue com determinação em cada rodada. Enquanto a disputa individual por recordes agita os bastidores estatísticos, o cenário coletivo de LaLiga mostra um Barcelona consolidado na liderança da competição, somando 79 pontos e abrindo uma vantagem de nove pontos sobre o arquirrival Real Madrid. O clube catalão vive um momento de estabilidade, enquanto o Celta de Vigo, com seus 44 pontos, encontra-se no meio de uma briga intensa por posições intermediárias e zonas de classificação europeia. Paralelamente a esse cenário, o futebol espanhol também se abre para histórias curiosas, como a do Cornellà, clube da quinta divisão recentemente associado a investimentos de Messi, que possui ligações inusitadas, desde a convivência com ex-jogadores do Barcelona até conexões curiosas com o mundo dos esportes americanos, incluindo referências a personalidades como Tom Brady. A cobertura completa de LaLiga, juntamente com as emoções da Premier League e dos playoffs da NBA, segue disponível para os fãs através das transmissões ao vivo no plano premium do Disney+, garantindo que cada lance desses recordes e disputas seja acompanhado em tempo real pelos espectadores de todo o mundo





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