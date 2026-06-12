A Origem Comercial do Dia dos Namorados no Brasil e as Teorias Históricas do Valentine's Day

Conheça a história por trás do Dia dos Namorados no Brasil, criado em 1948 para alavancar vendas, e as possíveis origens do Valentine's Day, desde a Roma Antiga até a influência da literatura medieval.

No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho, uma data criada em 1948 pelo publicitário João Dória com o objetivo de impulsionar as vendas no comércio durante um período de baixa temporada.

A escolha do dia se deu por estar próxima ao Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, e a ideia pegou, tornando-se uma celebração nacional largamente adotada. Já no restante do mundo, a data mais conhecida é o Valentine's Day, celebrado em 14 de fevereiro. Suas origens são incertas, mas a teoria mais difundida remonta ao festival romano da Lupercália, uma celebração pagã de fertilidade que, com a cristianização do Império Romano, foi associada a São Valentim.

Outra narrativa popular conta que o próprio Valentim, um sacerdote cristo, desafiou o imperador Cláudio II ao casar soldados em segredo, sendo preso e executado; os romanos teriam então iniciado o costume de sortear nomes de jovens para formar pares. No entanto, o historiador Jack B. Oruch, da Universidade do Kansas, defende que a tradição romântica foi forjada pelo poeta Geoffrey Chaucer no século XIV, em obras como "Parlement of Foules" e "The Complaint of Mars", que primeiro associaram o dia ao amor cortês.

Desde então, a data se espalhou pelo mundo ocidental, fundindo elementos pagãos e cristãos, mas sempre mantendo o foco no romantismo. No Brasil, a versão da data foi estrategicamente recriada em junho e alcançou enorme popularidade, hoje celebrada com jantares, presentes e trocas de afeto. Embora as duas comemorações compartilhem o tema do amor, sua história e contexto cultural são distintas, refletindo tanto influências comerciais quanto tradições religiosas e literárias





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