A operação do BRB e a subvenção do governo: uma análise

A operação do Banco do Brasil (BRB) e a subvenção do governo são analisadas por um jornalista de economia e negócios. A lógica da operação é questionada e a efetividade da subvenção é discutida.
Um jornalista de economia e negócios há mais de três décadas, com passagem pelas redações de O Globo, Agência Estado, Valor Econômico e InvestNews, analisa a operação do Banco do Brasil (BRB) e a subvenção do governo .
De acordo com especialistas, a lógica da operação faz sentido se os recursos forem usados para dar liquidez e tempo ao banco enquanto uma solução consistente é implementada. No entanto, parte do mercado vê o acordo como uma ponte para a reorganização do BRB, enquanto outra parte teme que a operação apenas adie o enfrentamento de problemas mais estruturais.
A efetividade da operação dependerá da capacidade do banco de demonstrar a qualidade de seus ativos, a extensão das perdas e a viabilidade de sua recuperação. A questão continua a mesma: o BRB precisa apenas de liquidez para atravessar um momento de turbulência ou necessita de uma recomposição patrimonial mais profunda
Banco Do Brasil Subvenção Do Governo Liquidez Recuperação Patrimonial Reorganização
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Conciliação no STF foi passo decisivo para salvar o BRBPedido do governo do DF é de R$ 6,6 bilhões, mas a fatura pode ficar na casa dos R$ 5 bilhões
Read more »
Exclusivo: Eventual liquidação do BRB geraria rombo de R$ 17 bilhões no FGC, diz DuriganProposta alternativa foi apresentada pela Fazenda ontem, e teve acordo preliminar do GDF; 'É isso ou nós vamos caminhar para a liquidação do banco', diz ministro
Read more »
Ex-chefe do BRB disse que estava “juntando a vida” com Vorcaro | BlogsEm diálogo ocorrido 10 dias antes de o BRB anunciar a compra do Master, Vorcaro disse a Costa que ele era um “gigante”
Read more »
Quebra do BRB pode gerar rombo de R$ 17 bilhões ao FGC, diz DuriganO BRB atravessa um momento delicado após adquirir ativos do Banco Master que estavam sem lastro
Read more »