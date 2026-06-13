A Maldição de 1966: Por que a Inglaterra não vence títulos há décadas

A Inglaterra busca encerrar um jejum de títulos que dura desde 1966, quando venceu a Copa do Mundo em casa. O texto explora as razões históricas, incluindo a polêmica do gol fantasma e a 'maldição' que assombra a seleção inglesa.

A Inglaterra chega à Copa do Mundo com um só objetivo: voltar a vencer o Mundial. Desde 1966, quando sediaram o torneio pela única vez, os ingleses não sabem o que é conquistar o título mais prestigiado do futebol.

Os motivos são vários; uns alegam azar ou incompetência, outros acreditam em uma maldição, que surgiu justamente no dia em que foram os donos do mundo pela última vez. Inventores do futebol, a Inglaterra não consegue converter sua fama em títulos. Nas primeiras edições da Copa, os ingleses decidiram não participar por tensões com a Fifa e ficaram de fora de 1930, 1934 e 1938.

Após resolverem a situação, estiveram no Mundial de 1950, no Brasil, o primeiro após a Segunda Guerra Mundial. Mesmo favoritos, caíram na primeira fase, com uma derrota inesperada para os Estados Unidos, composta por amadores, e para a Espanha. Nas edições de 1954, 1958 e 1962, alcançaram as quartas de final em duas oportunidades, mas longe de sonhar com o título, algo que mudaria em 1966. A Inglaterra foi sede da Copa de 1966 e chegava como favorita.

Com jogadores históricos como Gordon Banks, Bobby Moore e Bobby Charlton, os comandados por Alf Ramsey estrearam com empate contra o Uruguai, mas se recuperaram ao vencer México e França para se classificar em primeiro. No mata-mata, eliminaram a Argentina nas quartas por 1 a 0, bateram Portugal nas semifinais por 2 a 1 e chegaram à final contra a Alemanha, em Wembley.

A decisão começou emocionante: a Alemanha abriu o placar aos 12 minutos com Helmut Haller, mas Geoff Hurst empatou logo depois. No segundo tempo, a Inglaterra virou com Martin Peters e encaminhava o título até os 44 minutos, quando Wolfgang Weber empatou e forçou a prorrogação. No tempo extra, Hurst invadiu a área e bateu forte; a bola acertou o travessão e quicou na linha. Sem tecnologia para auxiliar a arbitragem, o gol foi validado, abrindo 3 a 2.

Nos minutos finais, Hurst marcou o quarto gol, sacramentando o título por 4 a 2. O terceiro gol foi alvo de polêmica: muitos apontam que a bola não entrou. Assim, surgiu a 'Maldição de 1966', que sugere que o 'fantasma' desse gol assombra a seleção inglesa até hoje, já que desde então nunca mais venceram nenhum torneio. Tanto em Copas quanto em Eurocopas, a Inglaterra nunca mais levantou um título.

No Mundial, a melhor colocação foi em 2018, quando foram eliminados na semifinal e perderam a disputa de terceiro para a Bélgica. Mesmo com gerações talentosas, amargaram cinco eliminações nas quartas, além de não se classificarem para 1974, 1978 e 1994. Em Eurocopas, o retrospecto é ainda pior. Nunca venceram.

Em 1996, sediaram o torneio, gerando esperança com a música 'Three Lions' e o refrão 'Football It's coming home'. Porém, foram eliminados pela Alemanha nas semifinais nos pênaltis, com Gareth Southgate desperdiçando a cobrança decisiva.

Southgate se tornou técnico em 2016 e ficou perto de se redimir, mas bateu na trave duas vezes: em 2021, contra a Itália em Wembley, os ingleses abriram o placar, mas sofreram empate e perderam nos pênaltis; em 2024, contra a Espanha em Berlim, foram derrotados por 2 a 1 na final. A maldição persiste





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