A maioria das empresas ainda não alcançou a maturidade digital

A pesquisa do BIM Fórum Brasil destaca a necessidade de investir em tecnologia e inovação para melhorar a eficiência e a sustentabilidade na construção civil.

70% das empresas ainda operam nos estágios tradicional ou iniciante de maturidade digital, de acordo com uma pesquisa realizada pelo BIM Fórum Brasil em 2025.

Empresas de todas as regiões do país foram ouvidas, com apenas 7,7% alcançando os níveis avançado ou líder. A modernização da construção civil se apoia em três pilares fundamentais: digitalização, industrialização e sustentabilidade. Além do BIM, o setor incorpora inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual. A tecnologia é utilizada para oferecer ao cliente uma experiência imersiva por meio do decorado virtual, mostrando como o imóvel ficará antes mesmo de ser finalizado.

A adoção de soluções de eficiência energética e o uso de materiais com menor pegada de carbono estão entre as principais frentes de atuação. O projeto





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