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A maior corrida de IPO da história da tecnologia: Anthropic contra OpenAI

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A maior corrida de IPO da história da tecnologia: Anthropic contra OpenAI
OpenaiAnthropicGPT-3
📆5/15/2026 8:59 AM
📰exame
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A maior corrida de IPO da história da tecnologia se desenrola entre a Anthropic e a OpenAI, duas empresas pré-lucrativas que estão disputando quem consegue vender suas ações para o público antes da outra. A OpenAI nasceu como organização sem fins lucrativos em 2015, converteu-se em estrutura híbrida de lucro limitado e, em outubro de 2025, concluiu sua transformação em empresa de lucro. A Anthropic, fundada em 2015, tem superado a OpenAI em receita e clientes corporativos verificados, e planeja abrir capital na bolsa americana ainda este ano.

O que começou como uma briga de filosofias sobre os limites da IA virou a maior corrida de IPO da história da tecnologia. Sua saída não havia sido causada por dinheiro, nem pelo acordo da empresa com a Microsoft — ele mesmo havia ajudado a comercializar o GPT-3 —, mas sim sobre algo mais difícil de negociar, segundo ele: a convicção de que a segurança da inteligência artificial (IA) precisava ser o centro de tudo, não um departamento entre outros.

A saída foi filosófica, não pessoal. Junto à irmã Daniela e outros cinco pesquisadores seniores da OpenAI (sete cofundadores no total), Amodei incorporou a Anthropic em 2021.e planeja abrir capital na bolsa americana ainda este ano. A ironia é que ela corre justamente contra a OpenAI para chegar lá primeiro

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