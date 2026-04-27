A Luta Contínua por Igualdade: Mulheres, Trabalho e Autonomia Financeira

O artigo aborda os desafios enfrentados pelas mulheres na busca por independência financeira e igualdade no mercado de trabalho, destacando a persistência da desigualdade salarial, a dupla jornada e a importância do trabalho como fonte de identidade e crescimento pessoal. O texto também analisa dados do Relatório de Transparência Salarial de 2026 e a necessidade de combater a violência contra a mulher.

Ainda sobram para nós a limpeza da casa, a marcação do médico dos filhos, a resposta sobre o que tem para comer. O artigo discute a luta contínua das mulheres por independência financeira e igualdade no mercado de trabalho .

Apesar de avanços na participação feminina, com um aumento de 11% desde 2023, as mulheres ainda enfrentam desigualdade salarial e dificuldades para equilibrar trabalho e vida doméstica. A violência e o controle financeiro por parceiros são desafios adicionais. A história de uma mulher que retomou sua carreira após anos dedicados à família ilustra a importância do trabalho como fonte de identidade e crescimento pessoal. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. Acredito que a minha geração de mulheres é a primeira que cresceu ouvindo um mantra diferente dentro de casa: Embora a pressão social para casar e ter filhos ainda seja muito atual, somos filhas de mulheres que se decepcionaram com a fórmula tradicional do casamento numa época em que começou a ser possível vislumbrar opções. A lei do divórcio chegou em 1977.

Imediatamente, foi seguida por um movimento de homens cada vez mais ausentes. Muitos pais, que já não participavam além de botar dinheiro em casa, passaram a nem prover mais o sustento da família. E mulheres se viram no sufoco, sem ter uma profissão que garantisse alguma renda. Graças à minha mãe, que criou três filhos basicamente sozinha, nunca houve para mim a possibilidade de não ir atrás da minha independência financeira.

O Ministério do Trabalho e o Ministério das Mulheres acabam de concluir o Relatório de Transparência Salarial de 2026. O levantamento analisa salários e distribuição de vagas por gênero, a partir de dados que empresas com mais de cem funcionários têm obrigação de enviar. Adianto aqui que os novos números apontam a continuação da tendência de aumento da participação feminina no mercado formal de trabalho. Um crescimento de 11% na comparação com o primeiro ano da pesquisa, em 2023.

Entre as mulheres negras, o aumento foi ainda mais expressivo: 29%, o que representa 1 milhão de empregos a mais. Com isso, alcançamos o total de 45,1% das vagas com carteira assinada; homens ocupam 54,9%. O dado sobre remuneração é especialmente desigual. Não houve avanço na equiparação de salário.

O mesmo relatório mostrará que mulheres seguem ganhando em média 21% a menos que os homens. Violência contra mulher e desigualdade de gênero atrasam avanço global e fazem mundo perder mais de US$ 7 trilhões Além dos números, é visível a dificuldade maior para uma mulher entrar e permanecer num emprego. Enquanto aprendemos o caminho para o mercado de trabalho, os homens não incorporaram tarefas domésticas nem cuidados com a família.

Ainda sobram para nós a limpeza da casa, a marcação do médico dos filhos, a resposta sobre o que tem para comer. Mesmo com mais estudo, somos minoria em cargos de comando. E há a violência. Além do assédio no trabalho, que só virou crime no Brasil em 2001, a violência dentro de casa impacta a vida profissional das mulheres, com mais faltas e baixa produtividade.

Como dinheiro é ferramenta de controle, há homens que impedem as companheiras de trabalhar ou que se apropriam do salário delas. E, sem autonomia financeira, uma mulher fica mais vulnerável a todos os tipos de violência. Hoje vejo, nas redes sociais, jovens num movimento de retorno ao passado, defendendo papéis de gênero antiquados.

Mulheres nos seus 20, 30 anos achando bom se restringir ao lar e ser submissas a um homem que não pode nem lavar uma louça porque isso afetaria sua masculinidade. O horror. Trago aqui uma inspiração reversa. Uma amiga, de 47 anos, voltou ao mercado de trabalho.

Formada em administração, foi contratada aos 26 anos por um banco internacional e progrediu na carreira por dez anos, até que pediu demissão para acompanhar o marido em uma ótima oportunidade que surgiu para ele noutro país. Passou outra década dedicada ao casamento e aos filhos. Há um ano, foi chamada por uma antiga colega para voltar ao banco.

E ao mesmo cargo, oportunidade raríssima, dentro de um programa corporativo mais raro ainda, que busca talentos perdidos entre mulheres que em algum momento abdicaram de suas carreiras — quase sempre para cuidar dos que estão ao redor. Ela agarrou essa segunda chance. Escuto essa amiga e vibro com a felicidade dela em se enxergar novamente capaz, reconhecida, competente. Porque trabalho é mais que independência financeira.

É desafio, crescimento, identidade. E pode ser uma paixão. Para mim, também é. Mas claro que adoramos e merecemos um feriado.

Que venha uma feliz semana de quatro dias úteis para todos nós. E um beijo especial para minha mãe, que me educou para ser livre





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