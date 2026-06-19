A seleção brasileira enfrenta um cenário defensivo difícil devido a lesões de jogadores importantes, mas a expectativa é que com o avanço da competição a defesa ganhe mais entrosamento.

A última partida da seleção brasileira sem sofrer gols foi uma esperança para a equipe em um cenário defensivo difícil. A lesão de jogadores importantes dificulta a defesa brasileira, mas a expectativa é que com o avanço da competição a defesa ganhe mais entrosamento.

Golear o Haiti é importante para aumentar as chances de terminar a fase de grupos na liderança do Grupo C. O Brasil e o Marrocos estão logo atrás com um ponto cada, enquanto os haitianos ainda não pontuaram. Caso a Escócia derrote o Marrocos nesta rodada, chegará a seis pontos e ficará muito próxima da classificação. O Brasil, por sua vez, precisará vencer o Haiti para chegar aos quatro pontos e seguir dependendo apenas de si na última rodada.

Nesse cenário, a Seleção poderá terminar empatada em pontos com os escoceses, e o saldo de gols pode ser o principal critério para definir quem avança na primeira colocação. Terminar em primeiro lugar pode representar um caminho teoricamente mais favorável na sequência da competição.

A formação da seleção brasileira é Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr. A partida será transmitida pelo CazéTV e Ge TV (Globoplay) e ocorrerá no Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos





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