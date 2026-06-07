A Liderança no Século 21: Equilibrando Produtividade e Saúde Mental

O debate sobre jornada de trabalho transcende a disputa entre capital e trabalho, revelando a dificuldade em equilibrar produtividade, sustentabilidade humana e maturidade de gestão. Especialistas defendem que a gestão de riscos psicossociais é chave para organizações saudáveis e competitivas.

O debate sobre a jornada de trabalho não pode mais ser reduzido a uma simples disputa entre capital e trabalho. Ele expõe uma questão estrutural mais profunda: a dificuldade que o Brasil enfrenta para conciliar produtividade, sustentabilidade humana e maturidade de gestão .

Enquanto setores como varejo, saúde, segurança, logística, hotelaria, alimentação e indústria lidam com demandas contínuas, margens apertadas e a necessidade de atendimento permanente, uma mudança abrupta nas regras trabalhistas poderia representar aumento de custos, reorganização complexa de equipes e perda de competitividade. Esse contexto precisa ser reconhecido por todos os envolvidos no diálogo.

No entanto, ignorar os custos invisíveis de uma gestão inadequada - como exaustão, queda de engajamento, absenteísmo, rotatividade elevada, adoecimento, conflitos e perda de confiança entre trabalhadores e lideranças - é igualmente perigoso. A questão central, portanto, não é apenas quantas horas se trabalha, mas em que condições isso ocorre.

A pergunta mais madura que as organizações deveriam fazer é: quais condições de trabalho permitem que uma empresa entregue resultados sem consumir, silenciosamente, a saúde física, mental e social das pessoas? A introdução de programas de gerenciamento de riscos psicossociais muda o eixo da discussão. O tema deixa de ser tratado como mera opinião, ideologia ou preferência gerencial e passa a integrar a governança corporativa.

Carga de trabalho excessiva, assédio, pressão desproporcional, ausência de clareza nas funções, insegurança psicológica, metas inalcançáveis e ambientes de medo não podem mais ser encarados como parte do jogo. Eles precisam ser identificados, avaliados, monitorados e tratados de forma sistemática. Essa mudança exige uma nova competência das lideranças. Não basta cumprir a jornada, controlar o ponto ou afirmar que a empresa valoriza as pessoas.

A liderança contemporânea precisa demonstrar capacidade de desenhar ambientes produtivos, saudáveis e juridicamente sustentáveis. Um bom programa de gerenciamento de riscos deve ajudar a responder perguntas difíceis: onde a pressão se transformou em sobrecarga? Onde a urgência virou cultura? Onde a meta se tornou fonte de medo?

Onde a produtividade aparente está escondendo adoecimento e perda de valor real? Nesse contexto, a jornada de trabalho é apenas uma das expressões possíveis de um problema maior: a qualidade do desenho organizacional. O futuro do trabalho no Brasil não será resolvido por slogans ou disputas ideológicas. Ele será construído por organizações capazes de equilibrar operação, desempenho, confiança e cuidado.

Lideranças que tratarem a gestão de riscos psicossociais como mera burocracia perderão a oportunidade de usar esses instrumentos como diagnóstico estratégico. Aquelas que os encararem como ferramentas de melhoria contínua poderão construir vantagens competitivas reais. Talvez esse seja o verdadeiro legado que precisamos construir: empresas mais produtivas porque são mais conscientes; lideranças mais fortes porque são mais responsáveis; e ambientes de trabalho onde resultado e dignidade não sejam tratados como forças opostas.

A reflexão sobre o trabalho no Brasil precisa avançar para além do simplismo, incorporando a complexidade das relações humanas e a necessidade de uma gestão madura e sustentável





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liderança Saúde Mental Gestão De Riscos Jornada De Trabalho Organizacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IA x saúde mental: algoritmos dificultam a desconexão digital?Com brasileiros entre os maiores usuários de internet do mundo, especialistas observam aumento de sinais ligados à hiperconectividade, como queda de produtividade, prejuízo no sono e dificuldade de ficar offline

Read more »

Trump mira parceria com gigantes da IA para manter liderança dos EUAPresidente americano afirma que discutirá com as principais empresas de inteligência artificial um modelo que poderia dar ao governo e ao público americano participação nas companhias

Read more »

Uruguai: Do tricampeonato mundial à liderança em TI e agropecuáriaUruguai, país de pequena extensão territorial e economia modesta, destaca-se ao conquistar o tricampeonato mundial de futebol e solidificar sua posição como maior exportador per capita de software da América Latina. Com uma economia diversificada, o setor de serviços responde por cerca de 65% do PIB, seguido pela indústria (17%) e agropecuária (6%). O país apresenta crescimento econômico, renda per capita elevada e baixo desemprego, embora haja preocupação com a taxa de desemprego jovem. Políticas de inovação, isenções fiscais e infraestrutura de conectividade impulsionam o setor de tecnologia, enquanto o agronegócio segue forte com exportações de carne, soja e celulose.

Read more »

Guto Miguel vence Roland Garros juvenil e se torna o primeiro brasileiro campeão do torneio | EsporteTenista goiano assumirá a liderança do ranking mundial da categoria

Read more »