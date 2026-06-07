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A Liderança no Século 21: Equilibrando Produtividade e Saúde Mental

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A Liderança no Século 21: Equilibrando Produtividade e Saúde Mental
LiderançaSaúde MentalGestão De Riscos
📆6/7/2026 4:14 PM
📰exame
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O debate sobre jornada de trabalho transcende a disputa entre capital e trabalho, revelando a dificuldade em equilibrar produtividade, sustentabilidade humana e maturidade de gestão. Especialistas defendem que a gestão de riscos psicossociais é chave para organizações saudáveis e competitivas.

O debate sobre a jornada de trabalho não pode mais ser reduzido a uma simples disputa entre capital e trabalho. Ele expõe uma questão estrutural mais profunda: a dificuldade que o Brasil enfrenta para conciliar produtividade, sustentabilidade humana e maturidade de gestão .

Enquanto setores como varejo, saúde, segurança, logística, hotelaria, alimentação e indústria lidam com demandas contínuas, margens apertadas e a necessidade de atendimento permanente, uma mudança abrupta nas regras trabalhistas poderia representar aumento de custos, reorganização complexa de equipes e perda de competitividade. Esse contexto precisa ser reconhecido por todos os envolvidos no diálogo.

No entanto, ignorar os custos invisíveis de uma gestão inadequada - como exaustão, queda de engajamento, absenteísmo, rotatividade elevada, adoecimento, conflitos e perda de confiança entre trabalhadores e lideranças - é igualmente perigoso. A questão central, portanto, não é apenas quantas horas se trabalha, mas em que condições isso ocorre.

A pergunta mais madura que as organizações deveriam fazer é: quais condições de trabalho permitem que uma empresa entregue resultados sem consumir, silenciosamente, a saúde física, mental e social das pessoas? A introdução de programas de gerenciamento de riscos psicossociais muda o eixo da discussão. O tema deixa de ser tratado como mera opinião, ideologia ou preferência gerencial e passa a integrar a governança corporativa.

Carga de trabalho excessiva, assédio, pressão desproporcional, ausência de clareza nas funções, insegurança psicológica, metas inalcançáveis e ambientes de medo não podem mais ser encarados como parte do jogo. Eles precisam ser identificados, avaliados, monitorados e tratados de forma sistemática. Essa mudança exige uma nova competência das lideranças. Não basta cumprir a jornada, controlar o ponto ou afirmar que a empresa valoriza as pessoas.

A liderança contemporânea precisa demonstrar capacidade de desenhar ambientes produtivos, saudáveis e juridicamente sustentáveis. Um bom programa de gerenciamento de riscos deve ajudar a responder perguntas difíceis: onde a pressão se transformou em sobrecarga? Onde a urgência virou cultura? Onde a meta se tornou fonte de medo?

Onde a produtividade aparente está escondendo adoecimento e perda de valor real? Nesse contexto, a jornada de trabalho é apenas uma das expressões possíveis de um problema maior: a qualidade do desenho organizacional. O futuro do trabalho no Brasil não será resolvido por slogans ou disputas ideológicas. Ele será construído por organizações capazes de equilibrar operação, desempenho, confiança e cuidado.

Lideranças que tratarem a gestão de riscos psicossociais como mera burocracia perderão a oportunidade de usar esses instrumentos como diagnóstico estratégico. Aquelas que os encararem como ferramentas de melhoria contínua poderão construir vantagens competitivas reais. Talvez esse seja o verdadeiro legado que precisamos construir: empresas mais produtivas porque são mais conscientes; lideranças mais fortes porque são mais responsáveis; e ambientes de trabalho onde resultado e dignidade não sejam tratados como forças opostas.

A reflexão sobre o trabalho no Brasil precisa avançar para além do simplismo, incorporando a complexidade das relações humanas e a necessidade de uma gestão madura e sustentável

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