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A Lição da Tempestade Tropical Arthur

Meio Ambiente E Clima News

A Lição da Tempestade Tropical Arthur
Tempestade Tropical ArthurClimaMeio Ambiente
📆6/18/2026 6:44 AM
📰CNNBrasil
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A oficialização da Tempestade Tropical Arthur como o primeiro sistema nomeado da temporada de furacões do Atlântico de 2026 traz uma lição importante para gestores públicos, empresas e população.

Professor titular da Universidade de São Paulo e especialista em Clima e Meio Ambiente alerta que a velocidade dos ventos não é o melhor indicador do potencial de destruição em eventos meteorológicos extremos.

A oficialização da Tempestade Tropical Arthur como o primeiro sistema nomeado da temporada de furacões do Atlântico de 2026 traz uma lição importante para gestores públicos, empresas e população. A tempestade chegou à costa do Texas com ventos sustentados de aproximadamente 74 km/h, mas as autoridades meteorológicas norte-americanas concentraram-se em outro fator: a chuva extrema.

Em algumas áreas, as enchentes associadas a precipitações excepcionais causaram danos significativos, longe da linha de costa e persistentes por semanas ou meses após a dissipação do sistema atmosférico. Essa mudança de percepção é relevante porque influencia a forma como governos e empresas avaliam riscos. Sistemas de drenagem urbana, reservatórios de contenção, proteção de infraestrutura crítica e mecanismos de alerta à população tornam-se tão importantes quanto obras tradicionalmente voltadas à resistência aos ventos.

Arthur também chama atenção por surgir logo no início de uma temporada para a qual diversos centros meteorológicos projetavam atividade abaixo da média histórica em função do desenvolvimento de um novo episódio de El Niño. O episódio demonstra que previsões sazonais de menor atividade não significam ausência de risco. Uma temporada menos ativa em número de ciclones ainda pode produzir eventos com impactos significativos em escala regional

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Tempestade Tropical Arthur Clima Meio Ambiente Previsões Meteorológicas Riscos

 

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