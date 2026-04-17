A Inteligência Artificial se Torna Nossa Companheira Diária e Muda o Jogo Profissional

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser uma promessa futurista para se tornar uma ferramenta cotidiana, transformando desde conversas casuais até a dinâmica do mercado de trabalho. A IA está assumindo tarefas, otimizando processos e redefinindo a forma como interagimos e produzimos, gerando tanto oportunidades quanto desafios para adaptação.

A situação se tornou rotineira: em qualquer reunião de amigos, duas pessoas discordam sobre o mesmo assunto, seja a denominação de origem de um vinho ou quem dirigiu um determinado filme, até que uma delas saca o celular e recorre ao oráculo moderno: a Inteligência Artificial .

Essa consulta, que poderia ter sido uma simples busca no Google (gerando, portanto, um gasto energético muito menor), é apenas a ponta do iceberg daquilo que, há algum tempo, nos explicam que não é apenas mais um avanço tecnológico, mas o início de uma nova era. Uma mudança de paradigma que afetará todas as esferas de nossa vida, começando pela profissional. É conhecida a previsão do Fórum Econômico Mundial, que estima a destruição de mais de 90 milhões de empregos com o desenvolvimento dessa tecnologia, mas a criação de outros 170 milhões de novas posições a ela relacionadas. No entanto, as mudanças não se vislumbram apenas no trabalho, mas começam a se estender a questões tão cotidianas quanto o envio de uma mensagem de WhatsApp. Outro momento cada vez mais comum: você pergunta a um amigo se ele está livre na sexta à noite. Imediatamente, recebe uma resposta, mas ela não foi escrita pela pessoa esperada, nem mesmo por uma pessoa. Um agente de IA, um sistema de software projetado para executar ações complexas e interagir com outros programas e aplicativos, informa que seu amigo não pode responder no momento, mas que sua agenda para esse período está ocupada. Efetivamente, você levou um bolo de uma máquina. Isso já está acontecendo, e nada indica que vá parar. Cada vez mais pessoas recorrem a soluções de Inteligência Artificial não apenas para economizar tempo em tarefas mecânicas de seu trabalho, mas para gerenciar assuntos domésticos, desde o planejamento de sua agenda, a preparação de uma viagem ou, sim, a resposta em seus aplicativos de mensagens instantâneas. Essa irrupção da IA na vida cotidiana soma-se ao receio que já gerou no ambiente de trabalho, culminando no que a jornalista americana Shona Ghosh denominou a era do FOMO da IA. O medo de ficar de fora, essa expressão anglo-saxônica para descrever a sensação de estar perdendo algo, de não entender a conversa predominante e, consequentemente, perder o bonde dos tempos, ganha novos contornos. Em um artigo para a Bloomberg, Ghosh se concentra em pessoas de seu círculo que explicam como essa tecnologia permite economizar tempo e, em teoria, facilita suas vidas. "É meu segundo cérebro", explica um de seus amigos, que a utiliza tanto para compilar documentos para a declaração de imposto de renda quanto para resolver trâmites burocráticos. A pergunta que Ghosh se faz, e com a qual é fácil empatizar, é óbvia: como se treina um segundo cérebro se já é complicado gerenciar o próprio? Essa sensação de estar ficando para trás não é nova, é claro. Tampouco é desinteressada: qualquer mudança tecnológica profunda cria essa incerteza, e surgem opiniões de todos os tipos, desde os early adopters que profetizam uma nova era até os descrentes que a rejeitam categoricamente. Para Enrique Dans, professor de Inovação e Tecnologia na IE Business School e especialista em tecnologia e divulgação, é necessário ponderar essas posições opostas. "A ideia de que quem não se adapta à IA perde o trem tem bastante de verdade, mas também um pouco de simplificação interessada", assinala. "Não estamos diante de uma ferramenta a mais, mas de uma camada tecnológica que está se integrando a praticamente qualquer atividade intelectual. Isso faz com que, mesmo em profissões não técnicas, seu impacto seja transversal. Não saber utilizá-la não o torna automaticamente irrelevante, mas o coloca em desvantagem frente a quem sabe fazê-lo. Dito isto, o problema não é adaptar-se à IA, mas como fazê-lo: se a usa para ampliar seu critério, você ganha; se a usa para substituí-lo, você se torna dispensável". A diferenciação entre o plano profissional e o pessoal, esses dois polos que às vezes se mostram muito difíceis de separar, é importante no que diz respeito ao avanço da IA em nossas vidas. Para Daniel Sánchez, fundador da startup tecnológica Cycle Platform, a mudança em ambas as áreas é profunda. "Meu trabalho me levou a estar muito relacionado com perfis técnicos", explica. "Antes, eu dependia 100% de um programador ou de uma equipe de engenheiros para fazer demos para marcas ou até mesmo para questões comerciais, algo que exige mais tempo e é mais caro". Ele começou cedo a se interessar pela IA e a aplicá-la em seu dia a dia profissional. "Em um determinado momento, você vê uma saída para suas necessidades e vai se envolvendo", relata. "Para mim, funcionou. Há um ano, para fazer uma tarefa específica, talvez eu precisasse de duas semanas, até três. Agora posso fazer o mesmo, ou até mais, em cinco horas, ou um dia no máximo". Algo similar aconteceu com Santiago Reina, que trabalha em sua própria empresa de consultoria





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