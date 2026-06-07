A história da jovem influencer Ellie-May revela como as redes sociais transformaram rotinas de cuidados com a pele em atividade lucrativa para crianças, ao mesmo tempo em que especialistas alertam para a obsessão precoce pela perfeição estética e a possibilidade de condicionamento duradouro de imagem negativa do próprio corpo.

A jovem influencer Ellie-May, com mais de 330 mil seguidores no TikTok, mostra em vídeos sua rotina de cuidados com a pele e maquiagem, transformando essa atividade em uma fonte de renda familiar que ultrapassa 50 mil libras anuais.

O que começou como uma forma de entretenimento durante o isolamento da pandemia evoluiu para um fenômeno em que meninas cada vez mais jovens adotam rotinas complexas de skincare, muitas vezes usando produtos com ingredientes antienvelhecimento na busca por uma pele considerada perfeita. Dados de uma pesquisa com 1,5 mil crianças de 9 a 12 anos indicam que quase metade utiliza regularmente vários produtos de skincare, e parte desse grupo já enxerga a própria pele como problemática.

O setor se tornou uma indústria multibilionária, impulsionada por redes sociais, mas levanta preocupações entre especialistas e reguladores sobre os efeitos psicológicos e a exposição precoce a mensagens de que há algo errado com a aparência natural. O dermatologista Giovanni Damiani identificou casos de "cosmeticorexia" em pacientes de 8 a 14 anos, obcecados por vídeos de skincare e Using até dez produtos diariamente, a ponto de evitarem interações sociais sem maquiagem.

A autoridade italiana de defesa do consumidor abriu inquérito para apurar se marcas direcionam produtos a crianças e adolescentes de forma dissimulada, usando microinfluenciadores. Algumas empresas neggam ter campanhas específicas para jovens ou afirmam educar sobre uso responsável, mas a норма vacant de conteúdo voltado a crianças permanece ampla, levando a debates sobre a normalização de rotinas adultizadas na infância





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