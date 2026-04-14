A 'História Mágica' de Marieta Severo e o Legado de Aderbal Freire-Filho: Um Livro Celebrando o Teatro e a Vida

Marieta Severo revela a emocionante história por trás do livro 'Teatro aberto: escritos de um diretor', que homenageia seu companheiro Aderbal Freire-Filho. A obra, organizada a partir de uma carta encontrada por acaso, reúne as reflexões do diretor sobre teatro e política, e será lançada em 8 de novembro, data do seu aniversário.

Marieta Severo compartilha a 'história mágica' que inspirou o livro sobre Aderbal Freire-Filho , seu companheiro falecido em 2023. A obra, organizada por Patrick Pessoa, é intitulada 'Teatro aberto: escritos de um diretor' e reúne as reflexões de Aderbal sobre teatro e política, cobrindo mais de três décadas de sua trajetória. O lançamento está marcado para 8 de novembro, no Teatro Poeirinha, em uma data que marcaria o aniversário de 85 anos de Aderbal, e onde suas cinzas estão depositadas, um tributo emocionante ao seu legado e inovação teatral. A atriz relata como uma carta encontrada por acaso, escrita por Aderbal, a guiou na organização do material, revelando um pedido para que seus textos fossem compilados em um livro. A relação de Marieta e Aderbal, marcada por um amor profundo e respeito mútuo, mesmo sem coabitação por muitos anos, se fortaleceu ainda mais durante a doença de Aderbal, quando Marieta se dedicou integralmente aos seus cuidados.

A descoberta da carta, que Marieta descreve como mágica, foi o ponto de partida para a realização do projeto. O documento, datilografado e detalhado, continha as últimas reflexões de Aderbal sobre sua vida e obra, incluindo instruções para a organização de seus escritos. A carta também revelava o desejo de Aderbal de que seus textos fossem reunidos em um livro, e Marieta sentiu a responsabilidade de honrar esse pedido. Após um período de luto e reflexão, ela decidiu seguir as instruções de Aderbal, envolvendo Patrick Pessoa, amigo e admirador do diretor, e Isabel Diegues, da editora Cobogó, para dar vida ao projeto. A escolha da data e do local de lançamento reflete o respeito e a admiração de Marieta pelo companheiro, e o livro promete ser uma homenagem emocionante e significativa ao legado de Aderbal Freire-Filho. A narrativa de Marieta revela a profundidade de seu amor e admiração por Aderbal, e como a descoberta da carta transformou o processo de luto em uma jornada de celebração de sua vida e obra.

A organização do livro 'Teatro aberto' foi um processo emocional e meticuloso, guiado pela carta de Aderbal e pela vontade de Marieta de honrar seu pedido. A obra reúne textos de diferentes fases da vida de Aderbal, incluindo programas de peças, entrevistas e prefácios, oferecendo um panorama completo de seu pensamento e visão de mundo. A colaboração com Patrick Pessoa, que acompanhou Aderbal em sua trajetória teatral, foi fundamental para a curadoria e organização dos textos. A escolha da editora Cobogó, conhecida por sua dedicação à cultura e às artes, garantiu que o livro fosse publicado com a qualidade e o cuidado que Aderbal merecia. O lançamento do livro é um momento de celebração e memória, mas também um ato de resistência, que mantém vivo o legado de um dos maiores nomes do teatro brasileiro. A história por trás do livro é um testemunho da força do amor, da importância da memória e do poder da arte de transcender a morte, oferecendo ao público uma oportunidade de conhecer e apreciar a genialidade de Aderbal Freire-Filho.





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