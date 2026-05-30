A História de John Walker e a Invenção dos Fósforos

John Walker, um homem que misturava substâncias químicas em busca de explosivos, acabou criando a primeira chama espontânea ao bater um palito coberto com a mistura em uma pedra em frente à sua lareira. Ele percebeu as possibilidades comerciais daquilo e começou a vender os palitos de madeira chatos e muito finos, com uma extremidade mergulhada em uma pasta feita de clorato de potássio, sulfeto de antimônio, goma arábica e água. Ele os chamou de 'luzes de fricção' e eram vendidos inicialmente às centenas por lata.

John Walker , um homem que misturava substâncias químicas em busca de explosivos, acabou criando a primeira chama espontânea ao bater um palito coberto com a mistura em uma pedra em frente à sua lareira.

Walker nasceu em 1781 e viveu até 1859, em meio à Revolução Industrial, na cidade portuária de Stockton-on-Tees, no nordeste da Inglaterra. Ele era um homem muito gentil e inteligente, e sua paixão era a química. Ele misturava substâncias para produzir espoletas para seus amigos agricultores. Quando secou, ele simplesmente bateu o pedaço de madeira sobre a lareira - e pegou fogo.

Foi o momento genial de algo que ninguém no mundo havia feito antes. Ele percebeu as possibilidades comerciais daquilo e começou a vender os palitos de madeira chatos e muito finos, com uma extremidade mergulhada em uma pasta feita de clorato de potássio, sulfeto de antimônio, goma arábica e água. Ele os chamou de 'luzes de fricção' e eram vendidos inicialmente às centenas por lata. A primeira venda ocorreu em abril de 1827.

Walker manteve sua fórmula em segredo, mas nunca a patenteou. Seu produto era oferecido a baixo custo e o inventor conseguia atender à demanda de Stockton. Mas, segundo o Pharmaceutical Journal, 'os fósforos de Walker não eram perfeitos. O revestimento ardente de enxofre, às vezes, caía do palito, com risco de danificar o piso ou as roupas do usuário'.

Em 1829, Samuel Jones, de Londres, lançou seus próprios fósforos 'Lúcifer', uma cópia exata das Luzes de Fricção de Walker. Eles se tornaram os primeiros a serem produzidos em massa. E, logo em seguida, outras pessoas começaram a aprimorar a fórmula, segundo conta à BBC o presidente da Sociedade Britânica de Rótulos de Caixas e Cartelas de Fósforos (BML&BS, na sigla em inglês), Derek Judd.

Foi apenas em 1844 que uma versão produzida na Suécia popularizou a caixa de fósforos moderna. Em muitas regiões, a fabricação de fósforos se tornou uma indústria doméstica. Eles eram produzidos em casa, fornecendo às famílias uma renda extra um tanto arriscada. As mulheres e crianças que moram na região perto da fábrica recebiam por produção para fazer caixas, até que vieram as máquinas e aquilo se tornou um negócio multimilionário.

O volume real dos negócios diminuiu ao longo dos anos, e empresas desapareceram. Ainda assim, os fósforos continuam sendo comuns em todo o mundo. Além de permanecerem como um produto essencial, eles também se tornaram um acessório da moda, segundo Middleton. Embalagens personalizadas e especiais são vendidas por até US$ 250 (cerca de R$ 1,25 mil).

Mas seu inventor permanece sendo um personagem obscuro. Middleton e Judd concordam que John Walker, passados 200 anos da sua invenção, merece ser mais reconhecido. Walker foi um personagem histórico que não desejava acompanhar sua invenção. Se tivesse feito, poderia ter ficado mais conhecido





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