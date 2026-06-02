A Guerra de Pinheirinho: o massacre esquecido no Vale do Taquari

Há 124 anos, um confronto religioso e policial no Rio Grande do Sul resultou na morte de dezenas de pessoas. A história do curandeiro João Maria e do massacre de Pinheirinho é resgatada por pesquisadores, revelando um episódio marcado por fanatismo e violência.

Em maio de 1902, João Ferri, proprietário de um hotel na vila de Encantado, no Rio Grande do Sul, ainda se recuperava dos ferimentos de um ataque que lhe custara parte da orelha direita e diversos cortes pelo corpo.

Dois de seus amigos haviam morrido, outros três estavam feridos, um deles em estado grave. Foi então que recebeu um embrulho com um presente e um bilhete: Para substituir a que perdeste. A mutilação vinha de um homem abatido a tiros de fuzil pela Brigada Militar no dia anterior, quase no final da Guerra de Pinheirinho, uma represália que se transformou em massacre de pelo menos 28 pessoas no Vale do Alto Taquari, no sopé da Serra Gaúcha.

Essa brincadeira macabra tornou-se lendária na comunidade e ilustra um confronto alimentado por medo, preconceito religioso e uma reação policial impiedosa. Apesar de descendentes dos envolvidos de ambos os lados ainda viverem na região, o episódio caiu no esquecimento após 124 anos, sendo mencionado quase que exclusivamente em trabalhos historiográficos, como o livro de 1975 do historiador local Gino Ferri (1922-2016).

A partir de meados dos anos 1960, ele entrevistou alguns dos envelhecidos participantes, quase todos entre os vencedores, como o próprio autor lamentaria décadas depois. Naquela época, eu sabia muito pouco sobre o outro lado, comentou Ferri no início dos anos 2000. Tudo começou com a presença incômoda e provocativa de miseráveis que abriram roçados e ergueram palhoças em uma terra sem dono às margens do rio Taquari, hoje dentro dos limites de Roca Sales.

O grupo contava com uns 60 desgarrados, incluindo mulheres e crianças. Eles praticavam rezas e curandeirismo, prática recorrente em comunidades sem acesso mínimo a médicos e remédios. No ápice, reuniram duas centenas de pessoas das redondezas, muitas delas agricultores, além de viajantes de passagem. O líder era um certo João Francisco Maria de Jesus, um agressivo curandeiro andarilho que pregava uma guerra santa e profetizava um futuro menos miserável para seus seguidores.

Ele falava até na ressurreição dos que defendessem sua visão messiânica do cristianismo. Como em outros episódios da época, foi morto à espera de um apoio que nunca chegou, acabando em uma cova rasa à beira de uma estrada perto de onde hoje fica um campo de futebol na cidade de Muçum.

Por capricho vingativo da polícia, foi jogado de costas, com os tornozelos e pés de fora, coberto com paus e pedras por sete seguidores aprisionados que serviram de coveiros. Assim não há de voltar nunca mais, diziam os curiosos. De origem desconhecida e sem registros fotográficos confirmados, João Maria teria razões para odiar autoridades e colonos em geral.

Nove anos antes, escapara de um linchamento em um acampamento em Colônia Bastos, hoje parte de Marques de Souza, no Rio Forqueta, onde cinco foram mortos na noite de Ano Novo de 1893. Na fuga de canoa, foi conduzido pelo mateiro João Enéias, que vivia em uma cabana à beira do Taquari, a 60 quilômetros de distância.

Atento, por volta de 1900, Enéias ajudou o monge a se instalar em Pinheirinho, onde este passou a ser chamado de São João Maria, nome genérico adotado por personagens que surgiram em diferentes épocas: na Revolta dos Muckers (1873-1874), em Canudos (1896-1897), na Guerra do Contestado (1912-1916) e no Massacre dos Barbudos em Soledade (1938). Observadores relataram que Enéias ajudava em milagres de pescador, amarrando bagres e pintados em uma linhada oculta submersa.

Depois, o pregador reunia os fiéis e anunciava que Deus mandaria uma farta pescaria, puxando a linha colocada. O amigo mateiro também fingia transes para ser curado com rezas ou benzeduras, um jeito fácil de arrecadar donativos, já que a vida era precária. Apelidados de monges, os discípulos cometiam pequenos furtos de ferramentas e mantimentos.

Eram caboclos e ex-escravizados que, antes de serem expulsos das terras vendidas aos colonos, dedicavam-se à colheita de erva-mate nas bordas do Sertão dos Bugres, como era chamada a Serra Gaúcha. O mais provável é que João Maria fosse um desses desalojados, especialmente após as matanças e perseguições da Revolução Federalista (1893-1895).

O episódio foi estudado pela professora de história Mircele Giaretta em sua graduação na Universidade do Alto Taquari (Univates), em Lajeado, distante 115 quilômetros de Porto Alegre, que resgatou essa memória esquecida





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