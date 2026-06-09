A Evolução do Futebol nos Estados Unidos: De Pelé a 2026

A trajetória do futebol nos EUA, impulsionada pela contratação de estrelas internacionais como Pelé e Beckham, e a crescente popularidade do esporte que levará o país a sediar a Copa do Mundo de 2026.

Ao longo das décadas, o futebol nos Estados Unidos passou por uma transformação profunda, deixando de ser um esporte marginal para ganhar proeminência na cultura esportiva americana.

Esse processo foi impulsionado por estratégias ousadas de clubes e dirigentes, que apostaram na contratação de atletas reconhecidos mundialmente para atrair a atenção do público e da mídia. A relação dos norte-americanos com o futebol evoluiu gradualmente e caminha para um novo marco em 2026, quando o país co-organizará a Copa do Mundo ao lado do Canadá e do México. A popularização do esporte não ocorreu de forma imediata; foi necessário um movimento consciente para elevar sua relevância.

Um dos pontos de partida mais simbólicos dessa trajetória foi a chegada de Pelé ao New York Cosmos em 1975, um evento que redefiniu a percepção do futebol nos EUA. O brasileiro, já aposentado e tido como um dos maiores ícones do esporte, foi convencido a voltar aos gramados para atuar pelo clube da NASL, liga que buscava atrair estrelas internacionais.

Sua presença no país foi um divisor de águas: Pelé participou de 64 partidas pelo Cosmos, marcando 37 gols, e levou multidões aos estádios. A média de público do clube saltou para cerca de 42 mil torcedores por jogo, e seu jogo de despedida, em 1977, reuniu mais de 70 mil pessoas no Giants Stadium, em Nova Jersey.

O impacto transcendeu os números; a imagem de Pelé jogando em estádios adaptados, como o Yankee Stadium, com marcas de beisebol ainda visíveis no gramado, tornou-se icônica e ajudou a plantar a semente do futebol na consciência coletiva americana. A estratégia de trazer estrelas consagradas não se limitou a Pelé. Após sua passagem, outros grandes nomes seguiram o mesmo caminho, reforçando a liga e mantendo o interesse da imprensa e do público.

Jogadores como Carlos Alberto Torres, Franz Beckenbauer, Eusébio e Johan Cruyff atuaram em solo norte-americano, cada um deixando sua marca. Cruyff, em particular, teve um papel importante no desenvolvimento tático do esporte no país. Nos anos 1990, a MLS (Major League Soccer) foi fundada, dando continuidade ao projeto de profissionalização e popularização. A liga continuou a atrair veterenos de renome, como Hugo Sánchez, que defendeu o FC Dallas em 1996.

No início dos anos 2000, chegou a vez de Lothar Matthäus e Hristo Stoichkov. A partir de 2007, nomes como David Beckham e Cuauhtémoc Blanco se tornaram os grandes rostos da MLS, ampliando sua visibilidade global. Posteriormente, Thierry Henry (2010), Frank Lampard (2014), Kaká (2015), Andrea Pirlo (2016), Zlatan Ibrahimović e Wayne Rooney (2018) também passaram pela liga.

Essas contratações, muitas vezes vistas como esforços de marketing, cumpriram um papel crucial: elevar o nível técnico, atrair investimentos e consolidar uma base de fãs que se identificava com ídolos internacionais. A persistência dessas iniciativas ao longo de quase cinco décadas começou a dar frutos claros. Dados recentes de pesquisas de preferência esportiva nos Estados Unidos mostram que o futebol é hoje o esporte favorito de 10% dos americanos, superando o beisebol, tradicionalmente visto como o passatempo nacional.

O futebol americano ainda lidera disparado com 37%, seguido pelo basquete com 17%, mas o crescimento do soccer é inegável e reflete uma mudança demográfica e cultural. A presença de comunidades imigrantes, a expansão da televisão a cabo e dos serviços de streaming, e o sucesso das seleções masculina e feminina em competições internacionais contribuíram para esse avanço.

A organização da Copa do Mundo de 2026, a primeira a ser realizada integralmente em território norte-americano desde 1994, promete acelerar ainda mais essa trajetória. Expectativas são de que o evento mobilize o país, aumente a prática esportiva entre jovens e gere legados infrastruturais e de interesseMidiatamente, o futebol deixou de ser uma curiosidade para se tornar uma parte permanente do ecossistema esportivo dos EUA, com uma base sólida e em expansão, pronta para receber o mundo em 2026





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